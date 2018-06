Roma | l' auto che parla è già una star | Martina Colombari madrina al Gianicolo

Roma - lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare : 'Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla ...

Roma - scontro scooter-auto nel quartiere Prati : morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Red Bull Soapbox Race : le folli auto senza motore a Roma - Style : Per questa ragione gli equipaggi partecipanti sono tutto fuorché classici : si dividono in quattro nel ruolo di piloti e spingitori, e si esibiranno in spettacoli e danze propiziatorie davanti alla ...

Roma : Scontro auto-scooter - 2 morti e un ‘codice rosso’ : Roma – Tragedia nella Capitale. E’ accaduto la scorsa notte a Roma, intorno all’una. Sul lungotevere della Vittoria c’è stato lo Scontro tra una vettura e uno scooter. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono deceduti. Si tratta di un giovane di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Alla guida dell’auto invece un 30enne che e’ stato ricoverato in codice rosso al Gemelli. L’auto su cui viaggiava ...

Messina - bimbo di 4 anni investito da auto in retRomarcia mentre gioca in cortile : è gravissimo : Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina : adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva ...

Roma - rivoluzione via del Corso : da luglio stop alle auto private : L'idea, probabilmente, è venuta lo sCorso 30 marzo, Venerdì Santo, quando un Tir turco bucò impunemente la green zone allestita per le festività pasquali e arrivò a ridosso del Parlamento. Lì è anche ...

Panda in retRomarcia "scavalca" altra auto : singolare incidente : Definire "singolare" l'incidente avvenuto mercoledì sera a Pinerolo, in provincia di Torino, è fin poco. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. In via Saluzzo...

Roma : Specialisti furti d’auto - 3 arresti : Roma – Tre uomini Romani di 24, 25 e 51 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale. Si tratta di nullafacenti già conosciuti alle forze dell’ordine. L’accusa è di furto aggravato in concorso. In zona Balduina i Carabinieri sono stati fermati da una cittadina che riferiva di essere stata vittima, poco prima, del tentato furto della propria autovettura. I militari hanno ...

Scontro con anziano che va contRomano - auto si ribalta. A bordo un 98enne : Firenze, 19 giugno 2018 - Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso. Ecco cosa è successo ...

L'autopsia esclude il malore. A uccidere Noemi sarebbero state le buche di Roma : L'autopsia sul corpo di Noemi Carrozza, la stella 21enne del nuoto sincronizzato morta venerdì scorso in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma, parla chiaro: a farla sbalzare via dal suo scooter non è stato un malore improvviso, né l'impatto con altri veicoli, negato da chi ha assistito alla scena. A uccidere la giovane atleta sembrerebbe essere stata una buca nell'asfalto, una delle tante che in questi mesi ...

