: Riunione famiglie migranti: voli gratis - TelevideoRai101 : Riunione famiglie migranti: voli gratis - Samira1577 : RT @MariCatell: Alla riunione di Torino dei puzzoni globali, a cui Parolin partecipava, devono aver dato ordine di rallentare su migranti e… -

La compagnia aerea messicana Volaris offreper riunire ledi immigrati separate dalla politica di 'tolleranza zero' di Trump. "Ci fa male vedere questi bambini senza i loro genitori ed è nostra missione riunirli", afferma Volaris in una nota, sottolineando che lavorerà con le autorità americane, messicane e del Centro America per offriregratuiti sulle sue rotte esistenti.(Di sabato 23 giugno 2018)