Ritrovata Stefania Barral | scomparsa dopo un incidente | il suo corpo in un torrente

fanpage

: RT @ecodelchisone: Stefania Barral ritrovata dai parenti nel torrente 13 giorni dopo l'incidente in Francia - primo_davide : RT @ecodelchisone: Stefania Barral ritrovata dai parenti nel torrente 13 giorni dopo l'incidente in Francia - ecodelchisone : Stefania Barral ritrovata dai parenti nel torrente 13 giorni dopo l'incidente in Francia -

(Di sabato 23 giugno 2018) È statasenza vita, la 38enne piemonteseunin moto con il suo compagno verificatosi lo scorso 10 giugno. Ilè stato rinvenuto in une sotto un ramo in un punto in cui l'acqua è molto profonda. Il papà: "Mi avevano detto che me l'avrebbero riportata".