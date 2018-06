Rifiuti | 40 milioni di tonnellate in giro per l’Italia E i costi di smaltimento e

Rifiuti - l'Ama fa un bando : 188 milioni per portarli fuori Roma per 2 anni : Una spesa di 188 milioni di euro per portare per due anni l'immondizia indifferenziata fuori dalla Capitale. A tanto ammonta la maxi gara europea preparata dall'Ama che sarà pubblicata verso la metà ...

In 30 anni 5 milioni di tonnellate di Rifiuti tecnologici riciclati : Il principio dell'economia circolare ci ha guidato quando, in anticipo sulle normative nazionali ed europee, abbiamo la prima filiera per la raccolta e il riciclo dei moduli fotovoltaici". Nel 2017 ...

Rifiuti - Cobat : “5 milioni di tonnellate di Rifiuti avviate al riciclo in 30 anni” : Più di 5 milioni di tonnellate – 20 volte il peso del Colosseo – di pile e batterie esauste, rifiuti elettronici e pneumatici gestiti negli ultimi 30 anni. Solo nel 2017, sono oltre 140 mila le tonnellate di prodotti tecnologici raccolti, avviati al riciclo e trasformati in nuove risorse, percorrendo quasi 2 milioni di km, con un taglio di emissioni inquinanti di più del 57% rispetto al 2016 grazie al rinnovo del parco mezzi della rete ...

Rifiuti - Cobat : '5 milioni di tonnellate di Rifiuti avviate al riciclo in 30 anni' - : Per Ciafani è dunque necessario rimuovere "gli ostacoli non tecnologici, sono una zavorra per l'economia circolare. Qui sappiamo fare cose che nemmeno in Germania sanno fare , quindi dobbiamo ...

SMALTIMENTO ALGHE A CHIAVARI/ Appalto Rifiuti - maxi danno erariale per 15 milioni di euro al Comune : Il Comune della città ligure di CHIAVARI è rimasto vittima di una truffa da parte di alcuni amministratori e di una ditta incaricata di rimozione delle ALGHE dalle spiagge(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:50:00 GMT)

Rifiuti - appalti irregolari a Chiavari : danno erariale da 4 milioni - : Un'indagine della Guardia di Finanza nel comune in provincia di Genova ha scoperto diverse irregolarità nelle procedure di affidamento e gestione dei servizi, che spesso venivano accordati con ...

Rifiuti - Net Spa continua a crescere : operatività a 31 - 5 milioni di euro e raccolta differenziata oltre il 65% : continua a crescere Net Spa. La più grande azienda di igiene urbana del Friuli Venezia Giulia ha chiuso il 2017 con un valore della produzione di quasi 31 milioni e mezzo di euro e un margine operativo lordo che si è attestato oltre un milione e 800 mila euro. L’utile è stato di 464 mila euro. Il bilancio, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta dello scorso 8 maggio, descrive una società in ottima salute ...

Rifiuti - approvato piano riparto 2018 del fondo ecotassa; assessore Cecchini : 2 milioni di euro per prevenzione produzione e gestione ... : ...e l'attuazione della programmazione regionale in materia di Rifiuti e bonifiche "che potranno essere utilizzati anche per la definizione di una strategia regionale sostenibile in materia di economia ...

