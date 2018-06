repubblica

Dopo il caso Aquarius, ora la ong #Lifeline sta attendendo un porto dove sbarcare 239 naufraghi salvati in acque l… Richiesta di aiuto dalla Lifeline: ' Abbiamo bisogno di farmaci, cibo e coperte'

(Di sabato 23 giugno 2018) Al terzo giorno in mare con 224 migranti a bordo la Ong tedesca è in difficoltà. EGuardia costiera italiana parte una nota a tutti i comandanti che incrociano in zona Sar libica. "Non chiamateci più".