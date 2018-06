Ricerca | premiata la scienziata rumena che ha scelto l’Italia | “Qui tanta creatività”

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) A soli 18 anni scopre una vocazione per la chimica e, mentre si prepara per le Olimpiadi della chimica in Romania, vince una borsa di studio bandita dal Giappone e inizia il suo percorso dial Tohoku University di Sendai. Vive per 12 anni in Estremo Oriente, dove si afferma, grazie a un dottorato in genetica e biologia molecolare, cometrice nel campo della riparazione e della stabilità del Dna, al Riken Institute di Wako, uno degli Istituti più prestigiosi a livello internazionale, e alla Tohoku University. Nel 2005 sceglie l’Italia e approda all’Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano. Dopo solo 3 anni, grazie alla originalità e alla qualità delle sue ricerche, ottiene la direzione di un suo gruppo di scienziati. E’ la storia di Dana Branzei,di Ifomdal ministro per i Romeni all’Estero, Natalia-Elena Intotero, ...