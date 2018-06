Reddito di cittadinanza | governo diviso Di Maio a Tria | «Capisco le preoccupazioni ma è

Di Maio : " Reddito di cittadinanza priorità" : Sui tempi del reddito di cittadinanza il vicepremier Luigi Di Maio oggi rilancia: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". ...

Reddito di cittadinanza - governo diviso. Di Maio a Tria : «Lo capisco ma Reddito di cittadinanza è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo . Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun assistenzialismo - servirà lavorare per lo Stato : Il vicepremier Luigi Di Maio ha debuttato alla Uil, mostrando sicurezza ed esprimendo alcuni concetti noti. L'esponente del M5S ha, innanzitutto, sottolineato la necessita' del dialogo tra Politica e sindacati perché 'da soli non si va da nessuna parte'; poi ha parlato di diverse tematiche tanto care ai Cinquestelle, annoverate nel contratto di Governo con la Lega, come il Reddito di cittadinanza [VIDEO]. Il discorso del neo ministro del Lavoro ...