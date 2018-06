Reddito cittadinanza | Di Maio | “Capisco le valutazioni di Tria | ma misura entro 2018

Di Maio - Reddito cittadinanza è priorità : ANSA , ROMA , 23 GIU 'Ci sono valutazioni tecniche delministro dell'Economia Tria e del viceministro Castellicomprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a unaemergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questoin accordo con il presidente del ...

"Capisco le valutazioni tecniche di Tria ma il Reddito di cittadinanza è una priorità assoluta" : "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". Lo afferma il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di ...

Reddito di Cittadinanza - la grillina Laura castelli : 'Non lo faremo nel 2018' : La voce era già nell'aria da giorni, ma a dare il colpo di grazia al Reddito di Cittadinanza ci ha pensato la viceministro all'Economia Laura castelli. Nel 2018 , e mancano sei mesi alla fine dell'anno, il Reddito di Cittadinanza non lo vedremo . Il governo ha deciso di metterlo in agenda solo per il 2019 , e questo potrebbe ...

Il M5s rilancia su Reddito di cittadinanza e pensioni. Cauto il ministro Tria : Di Maio riprende i cavalli di battaglia dei Cinquestelle: dettagli e tempistiche che per ora non vengono confermate dal ministro dell'Economia che dice: 'per il 2018 le misure dovranno essere a costo zero' -

Reddito DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Castelli smentisce Di Maio - "via nel 2019 - nel 2018 non c'è spazio" : REDDITO di CITTADINANZA, lo studio dell'economista Carlo Cottarelli: “In Europa il più generoso”, i rischi del progetto M5s. 780 euro sembrano troppi e la gente potrebbe non lavorare più(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Di Maio : "Ecco come funzionerà il Reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza del governo Conte ha un obiettivo ben preciso che non è certo quello di: dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore ...

Lavoro - Castelli : realizzeremo Reddito cittadinanza prossimo anno : Parola di Laura Castelli viceministro dell'economia che, in un'intervista a 'La Stampa' conferma quanto affermato dal ministro Tria sull'impossibilità di far partire tale provvedimento già quest'anno.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : nessun assistenzialismo - servirà lavorare per lo Stato : Il vicepremier Luigi Di Maio ha debuttato alla Uil, mostrando sicurezza ed esprimendo alcuni concetti noti. L'esponente del M5S ha, innanzitutto, sottolineato la necessità del dialogo tra politica e sindacati perché 'da soli non si va da nessuna parte'; poi ha parlato di diverse tematiche tanto care ai Cinquestelle, annoverate nel contratto di Governo con la Lega, come il Reddito di cittadinanza. Il discorso del neo ministro del Lavoro sul ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio regala stipendi in cambio di otto ore : Ma l'operazione è assai complicata, anche perché ieri il ministro dell'Economia Tria ha detto chiaro e tondo che di Reddito di cittadinanza, per ora, non si parla: 'Per il 2018 i giochi sono fatti, ...

Reddito di cittadinanza M5S troppo generoso e senza eguali in Europa : In Francia il Reddito minimo “pro capite” garantito (il “revenu de solidaritè active”) è di circa 530 euro, e l’interessato può rifiutare soltanto una offerta di impiego ritenuta...