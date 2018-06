Rai | intesa Di Maio-Salvini per far fuori il Pd e dare un posto a Forza Italia nel cda

liberoquotidiano

: RT @angelo_ra_: ??'L'obiettivo è far sparire GIUSTAMENTE il #Pd. Innanzitutto in #Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo n… - OlivaStefi : RT @angelo_ra_: ??'L'obiettivo è far sparire GIUSTAMENTE il #Pd. Innanzitutto in #Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo n… - Elio21409721 : RT @Libero_official: La svolta storica con l'accordo Di Maio-Salvini-Berlusconi: cancellano per sempre il Pd - vaniacavi : RT @angelo_ra_: ??'L'obiettivo è far sparire GIUSTAMENTE il #Pd. Innanzitutto in #Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo n… -

(Di sabato 23 giugno 2018) L'obiettivo è far sparire il Pd . Innanzitutto in Rai, dove i dem hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi cinque anni e dove invece, come riporta Il Fatto Quotidiano , non avranno nemmeno ...