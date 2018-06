Quello che devi sapere su Apolide Festival | 19-22 luglio 2018 a Vialfrè | Torino

Mondiali Russia 2018 - la Svizzera ‘passa’ sulla Serbia : che girone intricato Quello del Brasile! : Shaqiri gela la Serbia: la Svizzera in testa al girone col Brasile, gli ottavi di finale sono ad un passo Un match apparentemente di poco conto, quello di questa sera ai Mondiali di Russia 2018, tra Serbia e Svizzera. La sfida serale di oggi però è importantissima per il girone E della rassegna iridata: i brasiliani, infatti, sono stati i primi a ‘gufare’ contro la squadra Svizzera, sperando in una sua sconfitta per essere così con ...

Giancarlo Magalli e la valletta raccomandata : ‘La impiegai per Quello che sapeva fare : niente’ : Il popolare Giancarlo Magalli, a quasi 71 anni, oramai è un decano della tv italiana e, specialmente, della Rai. Dunque conosce perfettamente quali proporzioni abbia acquisito nel corso del tempo il problema dei raccomandati: “Ce ne sono, come in tutte le aziende pubbliche. Magari qualcuno risolvesse veramente il problema”. Il conduttore de I fatti vostri nella prossima stagione sarà affiancato da Roberta Morise (la sostituta di ...

The Last of Us : Part II - tutto Quello che sappiamo : Se si guarda ai prossimi anni dell'industria videoludica i progetti che al di là dei gusti attirano il grosso dell'attenzione del grande pubblico sono piuttosto evidenti. Il gioco di cui vi parliamo in questa sorta di speciale, merita un posto di rilievo in questo ambito gruppo per svariati motivi: è un'esclusiva PS4 (la console che a livello di numeri sta dominando il mercato), è il sequel di uno dei progetti più acclamati della storia dei ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Mi sto curando. Voglio riprendermi tutto Quello che avevo" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall'anoressia.Lo scorso gennaio, infatti, la Dallari, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne è diventata un'apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram ...

L’ambulanza rimane incastrata per le auto parcheggiate male e l’uomo al suo interno muore. Quello che si scopre poco dopo rende questa storia assurda e decisamente surreale : Qualcuno lo ha definito karma, ma ci sembra davvero insensibile. Una vicenda surreale senza dubbio quella che ci arriva da Genova. Tutto inizia con la solita chiamata al 118: i familiari di un uomo avevano chiamato i soccorsi perché non si sentiva bene, sperando di potergli salvare la vita. Purtroppo però, non hanno pensato che avrebbero dovuto fare i conti anche con le tante auto in sosta lungo il tragitto che hanno dilatato a dismisura ...

Fallout 76 : tutto Quello che sappiamo - articolo : In un mondo privo di NPC umani bisogna fare affidamento sulla collaborazione tra giocatori per determinare l'economia: un cuoco provetto sa realizzare spiedini che aumentano vertiginosamente i punti ...

Fallout 76 : tutto Quello che sappiamo - articolo : Il momento in cui Todd Howard sale sul palcoscenico di E3 è storicamente uno tra i più attesi dell'intera kermesse: milioni di videogiocatori restano con il fiato sospeso, sperando di udire qualche nota dell'immortale tema di The Elder Scrolls o scorgere l'inconfondibile stile visivo di Fallout. Nonostante entrambe le saghe si siano presentate sulla scena di Los Angeles, il 2018 sarà ricordato come l'anno del debutto di Fallout nell'universo ...

Roberto Saviano invoca la censura contro Matteo Salvini : 'I media non diano più conto di Quello che dice' : Parlando di una ' forma disperata di opposizione all'orrore ' e dopo aver chiesto di costringere Salvini a 'parlare di politica nell'esercizio del suo ruolo chiave di ministro dell'Interno', Saviano ...

Rifugiati - Vanessa Redgrave : 'Spiegate a Salvini Quello che non sa' - : ... 'C'è ipocrisia' 20 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Unicef: 30 milioni bambini sfollati nel mondo a causa di conflitti 20 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Migranti, Trump: '...

Ma davvero? Cristina Chiabotto - foto senza pietà : il lato B non è più Quello che ricordate : Cristina Chiabotto è di nuovo ‘in love’. Finita la lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, l’ex Miss Italia ha un nuovo fidanzato. È il manager torinese Marco Roscio, con cui la bella Cristina fa coppia fissa da aprile scorso ma, a giudicare dai nuovi scatti pubblicati in esclusiva sul settimanale Oggi, sembrano già affiatatissimi. Che passione in quel di Portofino, dove i paparazzi hanno pizzicato i due ...

YouTube Music e Premium in Italia : tutto Quello che c’è da sapere : YouTube Music e YouTube Premium sono finalmente disponibili anche in Italia. I servizi di streaming Musicale si arricchiscono di un nuovo attore che andrà a fare concorrenza a Spotify, Deezer ed Apple Music, ne sarà in grado? YouTube ha ampliato le sue principali offerte con un servizio di abbonamento a YouTube Music e YouTube Premium (il nuovo nome di YouTube Red). Ecco cosa devono sapere gli abbonati attuali e potenziali. Cos’è YouTube ...

Death Stranding - tutto Quello che sappiamo sul videogioco più misterioso del momento : Death Stranding è un videogioco presentato per la prima volta all’E3 del 2016 ed è il primo dopo la separazione tra il game designer Hideo Kojima e Konami, avvenuta nel 2015 dopo Metal Gear Solid V. Il gioco è sviluppato in esclusiva per PlayStation 4 e fin dai primi filmati si è distinto per una visione artistica particolarmente criptica, intricata e ricca di riferimenti a universi paralleli, fisica quantistica e simbologie ancora tutte da ...

Tutto Quello che c’è da sapere sul lotto di acqua San Benedetto contaminato : Un lotto di acqua minerale San Benedetto – Fonte Primavera è stato ritirato – fa sapere il ministero della Salute – a causa di un’elevata presenza di xilene, trimetilbenzene, etilbenzene e toluene. I test sono stati svolti prelevando delle bottiglie da mezzo litro in un distributore automatico, dai quali è risultata una concentrazione troppo elevata di contaminanti aromatici. Come identificare il lotto Occorre fare attenzione unicamente alle ...

Solstizio d'estate - il giorno più lungo è anche Quello che stimola più positività : Conferme anche da uno studio condotto nel 2011: un gruppo di ricercatori ha analizzato i tweet di circa 2,4 milioni di persone da tutto il mondo, per un periodo compreso tra febbraio 2008 e gennaio ...