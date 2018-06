huffingtonpost

: Quell'infanzia terribile sulla passerella della moda - HuffPostItalia : Quell'infanzia terribile sulla passerella della moda - frausonne_ : E se da una parte quell'infanzia mi ha fatto e mi fa vivere di 'rendita' su certe cose, su altre molto più 'da bamb… - ScrivoArte : RT @non_crollo: Quell'uomo è tutti gli uomini. Ha fatto tutte le guerre. È morto tante volte. Non smette di rinascere. Sempre uguale, crede… -

(Di sabato 23 giugno 2018) "Mamma, guardami quando arrivo alla finee mi sparo la posa. Guardami e fotografami". Sono queste le parole di Alessia T. che non riesco a togliermi dalla testa, e che mi torturano in queste ore in cui a Firenze si conclude Pitti Bimbo, la più importante manifestazionebambino che per il nostro Paese vale quasi 3 miliardi di euro. Non me la riesco a togliere dalla testa perché Alessia T. ha i capelli gonfi come una pin up, un vestitino tutto tulle rosa, labbra lucide per il gloss, guance rosa per il fard, le ciglia lunghissime per il mascara. Non me la riesco a togliere dalla testa perché Alessia T. ha sei anni. E questa è la sua.Un'spesso trascurata dalla politica, su cui adesso punta lo sguardo attraverso un'interrogazione parlamentare la Senatrice Bianca Laura Granato (Movimento 5 stelle), membro...