Quel romanticone di Eddie | il cantante dei Pearl Jam ricorda il primo incontro con la

(Di sabato 23 giugno 2018) Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) ildeiJamVedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco ilcon lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una aprire una bottiglia di spumante L'articolodi: ildeiJamilcon la moglie. E decide di festeggiare così proviene da Il Fatto Quotidiano.