Queen' s | Djokovic torna in finale | affronterà Cilic

Tennis - Federer in finale a Halle. Al Queen's Djokovic sfida Cilic : Il croato, numero 34 del mondo, vincitore nei quarti su Andreas Seppi, ha approfittato del ritiro di Roberto Bautista Agut, numero 16 del ranking Atp e 4 del seeding, sul punteggio di 3-2 del primo ...

ATP Queen’s – Novak Djokovic è in finale! Il tennista serbo piega Chardy e prenota la sfida con Cilic : Novak Djokovic è il secondo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista serbo batte Chardy in due set e prenota la sfida contro Cilic Novak Djokovic stacca il pass per la finale del Queen’s. Il tennista serbo, scivolato attualmente fuori dalla top 20 mondiale (22°), ha avuto la meglio in semifinale sul francese Chardy, sconfitto in due set con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Domani Djokovic si giocherà le sue chance in finale ...

Queen's Championship : Djokovic supera anche i quarti : TORINO - Prosegue il cammino di Novak Djokovic al Fever-Tree Championships , in corso sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti di avvicinamento a ...

Tennis - ad Halle Federer batte Paire e vola ai quarti. Djokovic avanti al Queen's : Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Tags Argomenti: ...

Tennis : al Queen's Djokovic ok : ANSA , ROMA , 19 GIU Novak Djokovic ha superato il primoturno al torneo del Queen's Club di Londra, uno dei tradizionaliappuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. L'ex n.1 del mondo,oggi precipitato al n.22, si è imposto poco più di un'ora,giusto un allenamento per regolare 6-2, 6-1 il qualificatoaustraliano John Millman, numero 63 Atp. Nel prossimo turno sela vedrà contro ...

ATP Queen’s – Esordio ok per Novak Djokovic : sull’erba londinese Nole lascia a Millman solo 3 game : Novak Djokovic bagna il suo Esordio al Queen’s con una vittoria: il tennista serbo supera agilmente l’australiano Millman Basta poco più di un’ora a Novak Djokovic per trovare la prima vittoria della sua stagione su erba. Il tennista serbo, impegnato nell’Esordio al Queen’s, ha battuto l’australiano Millman in 2 set. Djokovic, attualmente scivolato fuori dai migliori 20 al mondo (22° ATP) si è imposto con il punteggio di 2-6 / 1-6. Negli ottavi ...

ATP Queen’s – Djokovic ci sarà! Nole chiede ed ottiene una wild card : nuove speranze per Wimbledon : Novak Djokovic ha chiesto ed ottenuto una wild card per l’ATP 500 del Queen’s: un segnale importante che aumenta le chance di rivederlo a Wimbledon Dopo l’eliminazione nel Roland Garros, Novak Djokovic non aveva dato certezze in vista di Wimbledon. Il tennista serbo, ancora alla ricerca della miglior condizione, nonostante i buoni miglioramenti mostrati su terra, si è riservato dei giorni per pianificare al meglio il suo ...