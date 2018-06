Quante sono le persone sotto scorta in Italia?

Ong : Quante sono - cosa fanno in mare e come si finanziano : Il caso di Aquarius, la nave respinta dalle coste italiane con 629 migranti a bordo, ha fatto tornare alla ribalta un vecchio repertorio di accuse

Calorie Vino bianco e rosso : Quante ne ha un bicchiere e quali sono i vini più “dietetici” : Quanto “pesa” il Vino bianco o rosso in termini di Calorie? E quali sono i vini migliori per non ingrassare? In questo articolo cercheremo di scoprire i segreti per non rinunciare a un buon bicchiere ma nemmeno alla propria forma fisica! La vita sociale contemporanea è sempre più di frequente scandita da momenti di convivialità che si consumano davanti ad un bicchiere di Vino: che si tratti di un aperitivo veloce dopo il lavoro, di una cena tra ...

Temptation Island 2018 Quante puntate sono - quando inizia e quando finisce? : Arriva l'estate, è tempo di Temptation Island 2018: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce la nuova edizione del reality show estivo più amato dagli italiani? Sarà la quinta stagione, per l'esattezza, e tornerà anche Filippo Bisciglia alla conduzione: chi meglio di lui può comunicare a fidanzati e fidanzate che ci sono video per loro durante i falò? Nessuno, Filippo ormai è insostituibile e il suo "Ho un video per te", o più di uno ...

Quante baraccopoli di migranti ci sono in Puglia e dove sono : sono oltre mille i migranti ospiti dal Cara di Borgo Mezzanone ad una decina di chilometri da Foggia. Altri mille quelli che vivono nelle baracche o nelle masserie abbandonate in quella che viene ...

Bankitalia spiega Quante sono e dove trovano i soldi le startup italiane. E cosa fanno : quante sono le startup in Italia? A quante persone danno lavoro e quanto valgono? A dare i numeri è Banca d'Italia che nella sua Relazione annuale analizza i dati delle aziende iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Al 31 dicembre 2017 erano 8.391 (attive per il 77% nei servizi e per il 20% nell'industria in senso stretto) coinvolgevano complessivamente circa 35.000 soci e ...

Victor Ros 2 Quante puntate sono - quando finisce e quando inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

Le verità nascoste - Quante puntate sono e quando finisce? : È iniziata la fiction Le verità nascoste: quante puntate sono e quando finirà? La fortunata serie televisiva spagnola è pronta alla sfida italiana, nel tentativo di tenere incollati alla televisione milioni di italiani così come sta succedendo in Spagna. In Italia viene trasmessa in contemporanea, pare, infatti sulle reti spagnole sta andando in onda sul canale Telecinco, ma non mancano alcune differenze tra la programmazione originale e quella ...

