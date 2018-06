Quando è lo Stato che non paga | debiti con le imprese per 57 miliardi | ma intanto le

Balalaika NON è stato SOSPESO : ecco Quando torna su Canale 5 : Va in pausa Balalaika, il programma Mediaset dedicato ai Mondiali 2018 e condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino: ecco quanto torna su Canale 5 Nessuna sospensione per Balalaika, il programma attualmente in onda su Canale 5 e dedicato ai Mondiali di Russia 2018. Semplicemente l’azienda ha deciso di mandarlo in stand-bye per qualche giorno visto che fino al 30 giugno 2018 le partite di Russia 2018 non saranno su Canale 5. Per questo motivo ...

A Propaganda live la lettera di Mattarella 'Quando mi è stato possibile vederla mi sono davvero divertito' : Apertura di trasmissione insolita per 'Propaganda live', su La7. Il conduttore Diego Bianchi ha esordito annunciando una 'importante' sorpresa: una lettera del presidente della Repubblica Sergio ...

Quando Parnasi diceva le carte ai collaboratori : «Spendo qualche soldo per le elezioni» L’imprenditore arrestato : foto : Nell’ordinanza di custodia cautelare un’ipotesi di finta consulenza a Lanzalone, «incarico assolutamente inutile e assegnato per finalità corruttiva, inerente l’assistenza legale»

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier Quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Quando iniziano gli Esami di stato? I maturandi non ne hanno idea : Finisce la scuola e inizia a circolare un sondaggio secondo cui il 40 per cento dei maturandi non ha idea di Quando inizieranno gli Esami di stato. Secondo Skuola.net solo sei maturandi su dieci sanno che le prove partiranno il 20 giugno; uno su dieci pensa che sarà il giorno dopo, un preoccupante 4

Var - Quando è stato usato male o non è intervenuto : Ecco i 5 casi in cui il Var è stato usato male e i 5 in cui non è intervenuto sbagliando. Errori del Var 1 - Genoa-Juventus : rigore concesso al Genoa per atterramento in area di Galabinov, ma l'...

Governo - tutti i no dei Presidenti : da Cossiga a Mattarella - Quando il Capo dello Stato respinge un ministro : Quello di Sergio Mattarella non è Stato il primo caso in cui un Presidente della Repubblica ha posto il veto sulla nomina di un ministro presentato dal Presidente del Consiglio. Da Francesco Cossiga Cossiga a Giorgio Napolitano, passando per Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Ecco tutti i no dei Presidenti. L'articolo Governo, tutti i no dei Presidenti: da Cossiga a Mattarella, quando il Capo dello Stato respinge un ministro proviene ...

Memo Remigi/ "Quando ho prestato la voce a Topo Gigio" (Che tempo che fa) : Memo Remigi festeggia il compleanno a Che tempo che fa: dallo sport alla musica, Remigi si tiene in forma. Con Fazio il ricordo dei tempi di Topo Gigio.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:10:00 GMT)

Cos’è successo Quando ho iniziato a rispondere ai molestatori “di strada” : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoQualche sera fa, tornando a casa, ho sentito un urlo dietro di me.Mi sono guardata intorno e c'era un uomo con i pantaloni calati che si teneva il pene tra le mani. Ho pensato che forse stava facendo pipì in strada – che non è il massimo, ma non è niente di sconvolgente.Poi, guardandomi negli occhi, ha detto: "Ehi ...

L’addio a Paola e la rottura con la Rodriguez - Francesco Monte racconta : “Quando Cecilia mi ha lasciato è stato un lutto” : Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi confessa i suoi sentimenti a riguardo Instagram @paodb Francesco Monte dopo la sua auto-eliminazione da L’Isola dei Famosi, a causa del caso canna-gate, è stato lontano dai teleschermi tranne qualche sporadico episodio. Il post reality dell’ex tronista di Uomini e Donne, al contrario degli altri concorrenti, non ...

