Qualcomm rivela | l’83% degli utenti desidera un PC con 20 ore di autonomia

surface-phone

(Di sabato 23 giugno 2018) L’anno scorso Microsoft eannunciarono pubblicamente di aver intrapreso una partnership reciproca con il fine di dare vita al progetto Always Connected PC. I primi 2-in-1 dotati di Windows 10 on ARM con processore Snpadragon 835 sono già stati commercializzati mesi fa e possono essere acquistati direttamente anche dai negozi fisici italiani. Tra i numerosi vantaggi di questa piattaforma spicca l’che, in alcuni dispositivi, può addirittura raggiungere le 20 ore, un traguardo impensabile con i classici chip Intel. I convertibili Windows 10 sono diventati, grazie a tale versione dell’OS desktop più utilizzato al mondo, dei dispositivi che si avvicinano ulteriormente al concetto di “Mobile” in quanto la connessione LTE e la batteria ne garantiscono un uso eccellente anche fuori casa. Per mostrare al pubblico la realtà utilità di Windows 10 ...