Pulire casa | un’abitudine da abolire per dare più tempo a noi stesse

(Di sabato 23 giugno 2018) Non c'è donna che nella vita non abbia avuto la tentazione di abbracciare l'ossessione della, dell'igiene a tutti costi, o che abbia dedicato all'estetica della abitazione piùdi quanto non meritasse. Per alcune rappresenta un momentaneo scivolone, magari in un periodo privo di frivolezze e divertimento e che sparisce nel giro di poco, per altre invece la cura maniacale dellaresta una fetta importante disottratto a see alle proprie passioni. Quando Luca stava per divorziare da sua moglie, un giorno mi ha detto: "Beh almeno non sarò più costretto ail box ogni volta che faccio una doccia". Ci sono donne che stirano fino a tarda notte quando tutta la famiglia è al riposo nei propri letti, donne che mettono la sveglia un'ora prima per rassettare ambienti che resteranno vuoti per tutta la giornata. I mariti, in un misto di ...