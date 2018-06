Pronostico Polonia-Colombia Mondiali 24-06-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 23 giugno 2018) Con gli ottavi di finale sempre più vicini, domenica 24 giugno alle ore 20:00 assisteremo ad una sfida fondamentale. Stiamo parlando del match tra, le due vere favorite del gruppo H che tuttavia si ritrovano a 0 punti e costrette a trionfare in questo big match per evitare la figuraccia e l’enorme fallimento di concludere il Mondiale già nella fase a gironi. Come arrivano? La sconfitta inaugurale è stata una vera e propria doccia fredda per i polacchi che, a detta di tutti e non solo degli esperti, partiva come favorita numero uno per il passaggio del turno. Invece la clamorosa sconfitta per 2 a 1 subita contro i leoni del Senegal ha riportato i ragazzi di mister Nawalka con i piedi per terra, obbligandoli alla vittoria in questo match decisamente impegnativo con la. Servirà a questo scopo il miglio Lewandowski, bomber di razza ...