Premio Loano dal 24 al 27 luglio | riconoscimenti alla musica di tradizione

spettacoli.tiscali

: La 14a edizione del Premio Nazionale Città di Loano dal 23 al 27 luglio a Loano (SV). Questi i concerti: Lunedi 2… - GiorgioZitoGold : La 14a edizione del Premio Nazionale Città di Loano dal 23 al 27 luglio a Loano (SV). Questi i concerti: Lunedi 2… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma, 23 giu. , askanews, - Il, principale appuntamento in Italia per ladi, torna dal 23 al 272018 per raccontare lapopolare del futuro. Fedelesua ...