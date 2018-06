Precipita nel vuoto mentre lava i vetri di casa | Maddalena muore sul colpo

Lecce : crolla un balcone nella sala ricevimenti - operaio 32enne Precipita e muore : Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti “Villa Marchesi”, sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.Continua a leggere

Orrore a Napoli : nel traghetto auto Precipita e uccide un passeggero : Un traghetto in partenza per la Sicilia dallo scalo 'Immacolatella' è stato teatro di un drammatico fatto di cronaca. Un'autovettura all'interno dell'imbarcazione è precipitata dal ponte su due ...

Florida - carrello deraglia - Precipitano nel vuoto su montagne russe : Florida, le montagne russe del Daytona Beach Boardwalk si trasformano in un vero e proprio incubo per gli avventori del parco.Il terribile incidente è stato causato dall"improvviso deragliamento di uno dei carrelli di testa che componeva il convoglio sulle montagne russe del parco divertimenti. Il vagone si è infatti incagliato ad alta velocità ed è deragliato, proiettando violentemente in avanti due passeggeri i quali sono precipitati al suolo ...

Precipita nel dirupo - in corso le operazioni di salvataggio in Valdaveto : Travolta da un'auto sulle strisce pedonali 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Si scontra in bici con un'auto alla rotonda, ferita una ragazza , Repertorio, Sono ...

Incidenti in Montagna : scialpinista Precipita da ghiacciaio nel Cuneese - morto : Incidente sulle montagne del Cuneese: uno scialpinista ha perso la vita mentre stava partecipando ad un’escursione sul monte Gelas, nelle Alpi Marittime. L’uomo è precipitato nel canalone di un ghiacciaio. La salma è stata recuperata dal 118 e portata ad Entracque. L'articolo Incidenti in Montagna: scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo di 5 anni Precipita da una palazzina nel Lecchese : Milano, 12 giu. , askanews, Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Bergamo dopo essere precipitato intorno alle 16.30 dal quarto piano di una palazzina ...

Precipitano con la moto nel torrente : lui muore - dispersa la compagna : Tragedia a Colle della Lombarda, località alpina in territorio francese al confine con il Piemonte. Un uomo di 43 anni, Marco Caffer, di Cavour, è morto dopo essere precipitato con la moto in un torrente, mentre...

Dramma nella notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni Precipita e muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Il telefonino s'infila nella grata : per recuperarlo Precipita per 6 metri : Il ragazzo era in piazza Duca d'Aosta quando il telefono gli è caduto, così ha aperto la grata e si è calato con una corda di fortuna precipitando sei metri. È stato trasportato in ospedale con traumi ...

Iran : caccia F-7 Precipita nella provincia di Isfahan : Un velivolo da combattimento Iraniano F-7 è precipitato oggi a Isfahan per un presunto guasto tecnico. Lo riferisce l’agenzia di stampa Iraniana “Irna”. Come spiega l’agenzia, il pilota e il copilota sarebbero riusciti gettarsi dall’abitacolo prima dello schianto e sono stati trasportati in un ospedale della zona e in base a fonti militari Iraniane non sarebbero in gravi condizioni. L'articolo Iran: caccia F-7 ...

Precipita con il parapendio nel giorno del suo 21esimo compleanno : Emanuele è gravissimo : Il giovane, appassionato di volo e di sport in generale, è Precipitato proprio nel giorno del suo compleanno : ieri infatti ha compiuto 21 anni. Ma mentre sul suo profilo Facebook gli amici, ignari ...

Prende l'ascensore - ma manca la cabina e Precipita nel vuoto : tragedia a Roma Video : Alle 15.30 di ieri pomeriggio, in un palazzo di Viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano a Roma, si è consumata una tragedia. Una donna è morta in to ad una caduta nel vano ascensore vuoto del suo condominio. Gli altri inquilini, sentendo un forte boato, avevano inizialmente pensato che la cabina dell'ascensore potesse essere precipitata [Video]. Inimmaginabile quindi il dolore del figlio e degli altri accorsi sul posto nello scoprire ...

