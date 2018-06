Precipita mentre lava vetri finestra | morta a Livorno domestica napoletana

Belluno - Precipitano mentre scalano il monte Agner : un morto e un ferito : L'incidente su una delle vie più impegnative delle Dolomiti. I due, alpinisti esperti, entrambi altoatesini: la vittima aveva 27 anni

Porto - Precipita e muore mentre lavora : L’uomo era dipendente di un’azienda in subappalto. È caduto dal 14esimo ponte di una nave in costruzione. L’ira dei sindacati: «Non è possibile morire in questo modo». Stop del cantiere dalla 6 di questa mattina

Crolla un pezzo di balcone - donna Precipita mentre stende la biancheria : Stava stendendo la biancheria sul balcone di casa quando, all’improvviso, si è sentita mancare la terra sotto i piedi. Tragedia sfiorata a Melegnano, nel milanese, dove un’anziana di 74 anni...

Acrobata cerca di saltare una cascata mentre l'amico lo filma : Precipita e muore ad Almese - Torino : Un ventenne ha cercato di saltare una cascata che stava filmando con un amico ed è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. È successo nella bassa Valle di Susa, ad Almese (Torino), in località Goja del Pis. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, l'amico, sotto choc, è stato portato all'ospedale di Rivoli.Il giovane, Artur Cacciolari, ventenne, è morto travolto ...

Udine - Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri : grave una donna : grave incidente domestico a Flumignano di Talmassons, nella provincia di Udine. Una signora di settantacinque anni ha probabilmente perso l'equilibrio mentre puliva i vetri di casa ed è caduta nel vuoto dal secondo piano. I vicini di casa hanno sentito i suoi lamenti e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.Continua a leggere