Posillipo | auto precipita in una villa | 4 giovani a bordo | gravi Foto

Napoli - a Posillipo auto precipita in una villa : 4 giovani a bordo - sono gravi : Questa mattina, poco dopo l'alba, un'auto come tante percorreva il tratto di stada nei pressi di Baia ai due Frati, nella parte bassa di via Posillipo, quando per una distrazione o altro...

