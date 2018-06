Polizia Locale e Agenzia delle Dogane | sequestrati 8 500 articoli contraffatti

Camping River : avvio operazione da parte della Polizia Locale per liberazione moduli abitativi occupati abusivamente : È stata avviata dalla prima mattinata odierna un’operazione da parte della Polizia Locale di Roma Capitale all’interno del Camping River, per la liberazione di alcuni moduli abitativi di proprietà di Roma Capitale occupati senza titolo. Agenti dei gruppi GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), PSO del Comando Generale, GPIT ( […] L'articolo Camping River: avvio operazione da parte della Polizia ...

Napoli : Cisl Fp - evitato epilogo drammatico - tutelare Polizia Locale legge quadro : Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Ancora un episodio di violenza nei confronti di agenti della Polizia locale, questa volta solo per aver chiesto i documenti ad un autista che aveva appena causato un incidente stradale". Ad affermarlo in una nota è Maurizio Petriccioli, il segretario generale Cisl Fp, de

Roma : Polizia Locale ritrova persona scomparsa : “La stavano cercando ovunque, dopo la denuncia dei familiari, ma di M.T., donna italiana del 1958, nativa di Roviano, si erano perse le tracce. Era scappata dalla casa di cura ove era ospite, nel comune di Riofreddo, e da allora niente si era saputo più di lei”. “E’ di ieri il suo ritrovamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Parioli, che hanno notato la donna in stato confusionale in ...

Milano. Servizi di controllo e soccorso con nucleo sommozzatori della Polizia locale : Il nucleo sommozzatori della Polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell’Idroscalo. È il frutto di un accordo

Milano : Polizia Locale vigilerà su sicurezza bacino Idroscalo : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Da oggi il Nucleo sommozzatori della polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell’Idroscalo. è il frutto di un accordo tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana, che gestisce il parco dell’Idroscalo. Il nucleo sommozzatori, che attraverso accordi e convenzioni ha già operato all’Idroscalo anche negli anni precedenti, avrà il compito di tutelare la sicurezza sia di ...

Dentro il fortino di via Zama Bottigliate alla Polizia locale : Michelangelo Bonessa Li hanno accolti a Bottigliate. Due sopralluoghi politici in due giorni riportano l'ex scuola di via Zama al centro della cronaca causando la reazione rabbiosa degli occupanti e quella infastidita del Comune. Questo edificio nel territorio del Municipio 4 è abbandonato da anni e, come tanti posti di proprietà pubblica, è ...

Ferrari 458 Spider : un esemplare sequestrato alla Mafia diventa della Polizia Locale di Milano [VIDEO] : Una Ferrari sequestrata ad un mafioso e stata consegnata al corpo della polizia Locale di Milano Una Ferrari 458 Spider confiscata ad un mafioso è stata consegnata alla polizia Locale di Milano che ne farà un uso singolare e particolarmente utile. Il bolide della Casa di Maranello è stato allestito con i colori e la dotazione delle vetture del parco auto della polizia Locale, ma non verrà utilizzata per effettuare inseguimenti, bensì per ...

Modica - abusivismo al mercato : controlli Polizia Locale e Gdf : controlli della Polizia Locale e della Guardia di Finanza stamattina al mercato settimanale del giovedì a Modica. Sanzioni e sequestro merce.

Incendio a via Tor di Nona - agenti della Polizia Locale salvano donna : Due agenti della Polizia Locale sono stati i primi ad intervenire questa mattina alle 9:15, nell’Incendio divampato in via di Tor di Nona 24, dove una donna è rimasta ferita e ricoverata in codice rosso. I caschi bianchi del gruppo GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), in servizio sul lungotevere, hanno notato del fumo salire da un […] L'articolo Incendio a via Tor di Nona, agenti della Polizia Locale salvano donna proviene da NewsGo.

Polizia Locale oggi è in sciopero - durante Perugia1416 : Polizia locale oggi è in sciopero, durante Perugia1416 In sciopero per l'intera giornata di oggi, domenica 10 giugno durante la manifestazione di Perugia 1416. I lavoratori e le lavoratrici della ...

Porta Maggiore - Polizia Locale sequestra 110 kg di pesce : Oltre cento chilogrammi di pesce sequestrati da una pattuglia della Polizia Locale, a piazza di Porta Maggiore: destinati ad un esercizio commerciale in zona Casilino, invece di essere trasPortati in una cella frigorifera si trovavano all’interno di un normale furgone. Un’ autoradio del I gruppo Trevi, durante alcuni controlli di Polizia stradale, ha fermato un […] L'articolo Porta Maggiore, Polizia Locale sequestra 110 kg di pesce ...

Modica - anziana si ritrova un serpente in casa e chiama la Polizia Locale : anziana signora si ritrova serpente in casa e chiama la Polizia Locale. E' accaduto in contrada Quartarella a Modica.

Polizia Locale sequestra importante stabilimento industriale di rifiuti : Sequestro eseguito ieri nei confronti di un importante stabilimento industriale di Guidonia, addetto allo stoccaggio e trattamento di rifiuti, per operazioni illegali in merito alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non. Questo l’esito di complesse e prolungate attività di investigazione portate avanti in modo congiunto dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dal Distaccamento di Tivoli della Polizia Locale della Città Metropolitana di ...

Confcommercio : grazie Polizia Locale per operazioni contro abusivismo : Confcommercio: solo con costante presenza vigili si garantisce tutela città Roma – Di seguito la nota congiunta tra Confcommercio Centro di Roma, l’Associazione Via dei Condotti e l’Associazione Piazza di Spagna Trinita’ dei Monti. “Esprimiamo il nostro ringraziamento al comandante Antonio Di Maggio. Ma anche a tutto il corpo della Polizia locale di Roma Capitale per il nuovo impulso dato alle operazioni di ...