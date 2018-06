Picchia la mamma anziana malata di Alzheimer e la caccia fuori di casa | “Puzzi | devi

Picchia la mamma malata di Alzheimer e la costringe a stare fuori casa : «Puzzi troppo». Il video choc : ... allertati dai pianti della signora, le immegini sono quindi state caricate su Facebook e in pochi giorni hanno fatto, dal Taiwan, il giro del mondo. L'uomo ha provato a giustificarsi dicendo di ...

'Umiliata e Picchiata dal padre' : la vita della sposa bambina di 9 anni salvata dalla mamma : MILANO Un clima domestico di 'sopraffazione', con madre e figlia costrette all'isolamento, e 'solo violenza' per la piccola Shaila. Così vivevano in Italia Maljika e la bimba di nove anni, ma alla ...

Chiede ai ragazzi di smettere di arrampicarsi sul suo tetto - mamma Picchiata nel cortile : La brutta esperienza di una donna di 34 anni,l aggredita da un gruppo di adolescenti e picchiata nel suo cortile di casa solo per averli rimproverati.Continua a leggere

Padova - professoressa Picchiata da mamma di un alunno/ Ultime notizie - la casistica diventa preoccupante : Padova, prof pestata per brutto voto: "Ho paura di tornare a scuola, ora non riceviamo i genitori da soli". Le Ultime notizie su Francesca Redaelli.

Padova - professoressa Picchiata dalla mamma dell'alunno : 'Ho paura di tornare a scuola - ma non indietreggio' : 'Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie , ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori . Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i ...

Giovane mamma scomparsa a Brescia : "Il marito la Picchiava - lei aveva paura" : “Lui l’aveva sposata e portata in Italia”, ma lei “mi diceva che qui non si trovava bene, perché suo marito alzava le mani”. A parlare,

Pordenone - mamma litiga con la figlia 15enne - la Picchia e poi la investe con l’auto : Una mamma di 55 anni ha litigato violentemente con la figlia 15enne e l'ha investita con l'auto sotto gli occhi di increduli passanti. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali perché i traumi provocati alla figlia minorenne e a un uomo che si trovava nelle vicinanze per caso sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.Continua a leggere

La mamma in aula Picchia la maestra : Si è presentata all'ingresso della scuola fingendo di avere un colloquio con una docente. Poi è piombata come una furia nell'aula in stava insegnando e l'ha presa a schiaffi: bloccata ed espulsa dall'...

MILANO - MAMMA Picchia MAESTRA DAVANTI AGLI ALUNNI/ "Ha graffiato mio figlio : mi sono fatta giustizia da sola" : MILANO, MAMMA PICCHIA MAESTRA DAVANTI AGLI ALUNNI, shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:56:00 GMT)

Mamma entra nella scuola elementare e Picchia la maestra davanti a tutti i bambini : Si è presentata all'ingresso della scuola fingendo di avere un colloquio con una docente. Poi è andata dritta nell'aula in cui stava insegnando la maestra che, secondo lei, avrebbe graffiato suo figlio. E l'ha...