Petrolio : accordo Opec e Non Opec per rialzo produzione di 1 mln b/g : Vienna, 23 giu. (AdnKronos/Xin) – accordo tra i paesi produttori di Petrolio Opec e quelli non appartenenti al cartello, compreso la Russia, per aumentare la produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno. L’accordo è stato raggiunto oggi al termine degli incontri a Vienna.L’accordo iniziale, quello del 2016, che puntava ad una riduzione della produzione di Petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno, sostiene ...

OPEC e Russia trovano accordo per aumentare offerta di Petrolio nel mercato - : L'OPEC e i Paesi non membri del cartello hanno concordato di aumentare la produzione petrolifera, ha riferito ai giornalisti il ministro degli Idrocarburi dell'Ecuador Carlos Perez. "Sì, sono stati ...

L’OPEC ha trovato un accordo per aumentare la produzione di Petrolio e farne calare il prezzo : L’OPEC – l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio – ha trovato un accordo per aumentare la produzione di petrolio e farne calare il prezzo come chiedevano i principali paesi consumatori di petrolio. L’accordo è stato trovato su iniziativa dell’Arabia Saudita, che aveva The post L’OPEC ha trovato un accordo per aumentare la produzione di petrolio e farne calare il prezzo appeared first on Il Post.

Petrolio - ecco come l’Opec ha trovato l’accordo «sacrificando» l’Iran : È stato un lungo braccio di ferro, ma alla fine l’Opec non si è spaccata. Il vertice dell’Organizzazione si è concluso con l’impegno a portare più Petrolio sul mercato: in teoria fino...

Petrolio - OPEC : accordo unanime per 1 milione barili in più al giorno : I paesi OPEC hanno raggiunto all'unanimità l' accordo per aumentare la produzione di Petrolio , da 1 milione di barili al giorno. "Ci siamo accordati attorno al milione di barili che noi abbiamo ...

I produttori di Petrolio vicini all’accordo per un aumento da 600mila barili al giorno : I Paesi dell’Opec avrebbero raggiunto un accordo «di principio» sull’aumento della produzione di petrolio. Lo riferiscono alcune fonti. La riunione di Vienna è ancora in corso e si sta ancora discutendo l’entità dell’aumento in revisione dell’accordo del 2016 con cui i principali Paesi produttori avevano deciso di congelare la produzione....

Petrolio : raggiunto accordo Opec-non Opec : ANSA, - ROMA, 22 GIU - "Abbiamo un accordo". Così il ministro saudita dell'Energia dell'Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, ha annunciato l'intesa tra Paesi Opec e non Opec per l'aumento della produzione,...

Petrolio - OPEC : accordo di massima per aumento produzione 1 milione barili : Teleborsa, - I paesi OPEC hanno raggiunto un accordo di massima a Vienna per aumentare la produzione di Petrolio, da 1 milione di bari al giorno sulla carta, arrivando ad un compromesso dell'ultimo ...

Petrolio - media : accordo Opec per aumento 1 milione barili al giorno : I Paesi Opec hanno raggiunto a Vienna un accordo di principio per l'aumento delle quote di produzione da 1 milione di barili al giorno sulla carta, che vuol dire 600mila nella realtà. Lo riferisce l'...

Petrolio - via libera Iran : verso accordo per aumento produzione : E ora che il barile si è assestato a un prezzo tra 65 e 75 dollari, il mondo può tornare a consumare più Petrolio. E' la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Vienna, dove si tiene l'...

Wall Street - apertura in rialzo su rally Petrolio post decisione Trump su accordo Iran : Primi minuti di contrattazioni in rialzo per Wall Street. A New York, l'indice Dow Jones guadagna lo 0,38% e l'S&P 500 sale dello 0,39%, mentre il Nasdaq Composite avanza dello 0,25 per cento. Una ...

Il Petrolio sale dopo l'uscita di Trump dall'accordo sull'Iran. Italia verso il voto - spread stabile a 130 punti : In Italia proseguono le audizioni sul Documento di economia e finanza, mentre l'Istat pubblica i dati sul commercio al dettaglio. L' oro è in calo sui mercati asiatici a 1.308,49 dollari, cedendo lo ...