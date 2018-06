ilmattino

: RT @mattinodinapoli: «Pericolo segnalato più volte ma nessuno ha fatto nulla» - Mariobarone73 : RT @mattinodinapoli: «Pericolo segnalato più volte ma nessuno ha fatto nulla» - mattinodinapoli : «Pericolo segnalato più volte ma nessuno ha fatto nulla» -

(Di sabato 23 giugno 2018) È stata messa in sicurezza l'area di via Posillipo dove stamattina si è verificato l'incidente in cui quattro giovani sono precipitati con la loro auto per oltre venti metri dal costone. Il veicolo è ...