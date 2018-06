Per la prima volta in 5 anni | cala la fiducia dei russi in Putin

Formula 1 - GP Francia. Hamilton e Bottas - prima fila 'imPerfetta' : Nonostante l'utilizzo delle gomme Super Soft, Hamilton, è stato il pilota più veloce anche in Q2 e questo già lasciava intendere che il cinque volte campione del mondo inglese sarebbe stato il reale ...

Medicina : dall’Ema ok alla prima terapia Per gli animali - è Per i cavalli zoppi : Approvata dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) la prima terapia a base di cellule staminali dedicata agli animali: si tratta di un Medicinale indicato per i cavalli con zoppia da lieve a moderata, provocata da infiammazione articolare. Il comitato per i Medicinali a uso veterinario dell’ente regolatorio ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, che fornisce una nuova importante strategia ...

Tortu frantuma record Mennea / Atletica - la gioia di Filippo Per il primato in 9"99 : orgoglioso Per l'Italia : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: terzo bianco sotto i 10 secondi, record battuto dopo 39 anni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Harry Styles a New York duetta Per la prima volta con Kacey Musgraves in You’re Still The One (video) : Harry Styles a New York incanta per la seconda serata consecutiva il Madison Square Garden: venerdì 22 giugno il cantante inglese ha tenuto il secondo concerto sold out nella nota venue newYorkese, per la prima volta da solista dopo gli One Direction. In occasione della seconda serata al Madison Square Garden da solista, Harry ha chiamato a duettare Kacey Musgraves, cantautrice statunitense opening act della leg americana del Live On Tour. ...

L'Intelligenza Artificiale come opportunità - buona la prima Per "Sfidiamo il futuro" FOTOGALLERY : Automazione intelligente, però, non significa disoccupazione: i dati forniti dalla Asian Development Bank mostrano che nel complesso l'economia cresce e crea nuove opportunità ". Ai 'tecnici' dell'...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare - amara sconfitta Per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

Florida - trovato Per la prima volta il virus Keystone nell'uomo : è trasmesso dalle zanzare : Il virus Keystone è stato riscontrato per la prima volta in un essere umano. Si tratta di una malattia trasmessa dalle zanzare che potrebbe danneggiare seriamente il cervello e che finora si pensava non potesse essere trasmessa all’uomo. Ricercatori dell'Università della Florida hanno di recente confermato che il virus è stato riscontrato in un ragazzo di 16 anni dopo che lo stesso aveva accusato sintomi inspiegabili nel corso dell’estate di 2 ...

Usa - regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima Per comprargli un furgone : Usa, regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima per comprargli un furgone Oggi l’uomo è un ingegnere del suono di successo grazie a quel furgone che 12 anni fa gli ha permesso di andare in tour con la sua band Continua a leggere L'articolo Usa, regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima per comprargli un furgone proviene da NewsGo.

Cina - al via il festival della carne di cane : Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea Per fermare il massacro : Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro Si stima che ogni anno in Cina vengano macellati 25 milioni di esemplari: secondo una credenza popolare sarebbero fonte di salute e fortuna Continua a leggere L'articolo Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro proviene da NewsGo.

Fincantieri : varata prima nave Costa Crociere Per mercato cinese : Roma, 22 giu. , askanews, Varo tecnico a Monfalcone per la Costa Venezia, la prima nave di Costa Crociere costruita per il mercato cinese. Lo afferma Fincantieri, sottolineando che la Costa Venezia ...

Brasile Costa Rica 2-0 : Coutinho e Neymar gol nel recuPero - prima vittoria della Seleçao. Navas eliminato : Il Brasile si sblocca! La liberazione negli occhi di Coutinho dopo il gol dell'1-0 Neymar esulta dopo il gol del 2-0 16:22 LA CRONACA della PARTITA 22 giu 15:55 È FINITA A SAN PIETROBURGO!!!!!!! IL ...

Playaya : la sharing economy si sposta in spiaggia - con la prima app Per la condivisione di ombrelloni : Le soluzioni di condivisione che sfruttano la tecnologia per mettere in contatto le persone si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi anni, dando vita ad un mercato in continua crescita ed evoluzione che oltre a creare lavoro, consente di accedere a servizi in grado di risolvere diversi problemi. Dalla sharing mobility, che consente di accedere a servizi di mobilità che sfruttano automobili, biciclette, autobus e motorini, ai servizi di ...

