Per altri mari | un recital molto spezzino a Torino

Astrofisica : ecco la stele di Rosetta dei blazar - un modello Per svelare i segreti di altri oggetti celesti : Le antiche iscrizioni delle piramidi egizie sono rimaste un mistero fino al 1799, quando è stata scoperta la cosiddetta stele di Rosetta: la prima chiave per decifrare i geroglifici e capire finalmente la lingua dei faraoni. Ora un gruppo internazionale di astronomi guidato dal Max Planck ha trovato la chiave per comprendere l’analogo spaziale della stele di Rosetta. Si tratta del nucleo galattico attivo della galassia OJ 287, che può essere ...

Spazio : scoPerti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare : Importante studio in campo astronomico: scoperti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare setacciando lo Spazio intorno a 50.000 stelle, tra cui la versione in miniatura di Urano e Nettuno. Una nuova impresa ad opera del telescopio spaziale Kepler della Nasa, nella seconda fase della missione, chiamata K2. Pubblicato sul The Astronomical Journal, il risultato si deve ai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, (Mit), guidati da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Alstom - 38 tram "Citadis" per Francoforte e opzione Per altri 15 : Il Gruppo industriale francese Alstom specializzato in costruzioni ferroviarie e Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main , VGF, , società che in Germania gestisce il trasporto pubblico di ...

Aemilia - i pm chiedono il processo Per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 : Processare l’ex viceprefetto di Modena perché ha aiutato aziende in odor di ‘ndrangheta per rimanere incluse nella white list. E quindi continuare a lavorare nella ricostruzione post sisma in Emilia. È quanto chiede la direzione distrettuale antimafia di Bologna nella richiesta di rinvio a giudizio di Mario Ventura, capo di gabinetto ed ex numero due della prefettura di Modena: ora si occupa di raccordo con enti locali e ...

Vodafone - schiera Ho contro Iliad e Fastweb/ Ecco l'offerta con cui fa “guerra” agli altri oPeratori : Vodafone, schiera Ho contro Iliad e Fastweb: Ecco l'offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Nuoto - Paltrienieri scende in acqua Per i Giochi del Mediterraneo : “farò belle gare - sono fiducioso” : Gregorio Paltrinieri ha parlato dei prossimi Giochi del Mediterraneo, sottolineando di avere come obiettivo quello di divertirsi Il mirino è puntato sugli Europei di Glasgow, ma prima l’obiettivo è mettersi al collo l’oro che ancora manca nella sua ricca bacheca. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse I Giochi del Mediterraneo forse non hanno lo stesso appeal degli altri grandi eventi che lo hanno visto protagonista, dalle Olimpiadi ...

Belve - Alda D’Eusanio contro la Rai : “Hanno fatto di me carne di porco - mi toglievano i programmi Per darli ad altri” : Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve” intervista la sua seconda super ospite, Alda D’Eusanio, stasera alle 22.45 su NOVE. “Lei in Rai un po’ ne ha combinate eh!”, scherza la giornalista. “No, non è che ho combinato, semplicemente se c’era da mandare a fanculo un direttore, ce lo mandavo. Per cui hanno fatto di me carne di porco – spiega l’ex conduttrice televisiva -. Serviva il posto tuo che andava bene ...

Torino - chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati Per piazza San Carlo : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell’inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L’indagine riguarda le ...

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità anche Per altri device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico ...

Forum banche centrali - Powell da Sintra : solidi i presupposti Per altri rialzi graduali tassi : Rimangono solidi i presupposti che avallano ulteriori rialzi dei tassi, in modo graduale, da parte della Federal Reserve. Lo ha detto Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, parlando da ...

Raggi : 'ScoPerti altri 3mila scrocconi della spazzatura' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Abbiamo scoperto altri 3mila 'scrocconi della spazzatura'. Persone che in questi anni hanno sporcato la città non pagando mai le tasse. È terminata la mappatura delle utenze ...

