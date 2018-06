Pensioni minime aumentate Di Maio annuncia la svolta Ecco come verranno

Di Maio : "Con taglio Pensioni d'oro aumenteremo minime" : Il governo si appresta ad aumentare le pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d'oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L'annuncio arriva via Facebook dal ministro ...

Pensioni - il piano del governo : 270 euro in più sugli assegni sociali e sulle minime : Il governo prepara la riforma delle Pensioni . Di fatto se Salvini è impegnato sul fronte immigrazione, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sta preparando un piano per ritoccare gli assegni ...

Nuovo Governo : aumento Pensioni minime - ma anche quelle d’oro - ecco l’anomalia Video : Se l’attenzione massima di giornali, siti e cittadini è rivolta alle nuove misure previdenziali come quota 41 e quota 100, bisogna dire che il Nuovo Esecutivo ha in serbo qualcosa anche per le pensioni in essere. La riduzione dei requisiti per accedere alle pensioni, la nascita di nuove misure che consentano ai lavoratori di superare i pesanti requisiti di accesso alle pensioni della Legge Fornero sono interventi importanti, ma non lo sono da ...

Pensioni a 780 euro : come aumenterebbero le minime con il nuovo Esecutivo Video : Che il nuovo Esecutivo, che sembra sul punto di essere istituito, metta mano alla previdenza sociale italiana con una nuova riforma sembra cosa scontata. Infatti nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle c’è un intero punto dedicato alle nuove misure previdenziali che si andrebbero a creare. Una di queste, che probabilmente sta passando in secondo piano perché riguarderebbe le Pensioni gia' in essere e non quelle da centrare che ...

