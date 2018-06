Pensioni | lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma Lega-M5S

Riforma Pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

Pensioni e quota 100 - rischio beffa per i lavoratori : Il governo Lega-5Stelle ha promesso di rottamare l'ultima riforma previdenziale. Ma ci sarà probabilmente solo una revisione soft

Pensioni anticipate 2018 : quota 100 e 41 - cresce la speranza nei lavoratori Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate [Video] ad oggi 2 giugno sono positive per i lavoratori, in quanto finalmente dopo 88 giorni di tira e molla, la squadra del Governo giallo-verde si è formata. Il contratto, specie il punto 17 ‘abolizione della riforma Fornero’ a firma Di Maio-Salvini non dovrebbe più avere impedimenti. Adesso l’attesa tra i futuri pensionandi e le donne è altissima e le aspettative sul nuovo Governo enormi. Il punto ...

Pensioni : novità oggi 29 maggio su lavoratori precoci - donne e quota 100 Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 29 maggio hanno per tema i lavoratori precoci, la proroga Opzione Donna e il sistema quota 100. L'incarico assegnato dal Presidente della Repubblica a Carlo Cottarelli di formare un nuovo governo ha fatto precipitare le percentuali di un superamento della legge Fornero attraverso una serie di provvedimenti che l'esecutivo nascente M5S e Lega si accingeva a realizzare. Il contratto prevedeva ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Governo Cottarelli - la delusione dei lavoratori precoci e la richiesta degli esodati : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. Governo Cottarelli, la delusione dei precoci e la richiesta degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 05:52:00 GMT)

Pensioni - novità oggi 22 maggio su lavoratori precoci - quota100 e assegni d'oro : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 22 maggio si riferiscono ai lavoratori precoci, il pensionamento con quota 100 e il taglio ai cosiddetti assegni d'oro. Il tema previdenziale, ora dopo ora, diventa sempre più importante per milioni di italiani. Sembra, infatti, tutto pronto per la nascita del nuovo governo, dopo l'incontro di ieri al Quirinale tra la delegazione di M5S e Lega Nord ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio ...

Pensioni - novità al 16 maggio su lavoratori precoci - quota 100 ed esodati Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 16 maggio fanno riferimento ai lavoratori precoci e la possibilita' per loro di andare, oltre al sistema quota 100 con 64 anni di eta' 36 di contributi e l'ultima salvaguardia degli esodati. In queste ore l'edizione italiana dell'Huffington Post ha pubblicato in esclusiva la bozza del contratto di governo tra M5S e Lega Nord, nella quale il tema previdenziale occupa un posto di rilievo con le ...

Pensioni - novità oggi 14 maggio su lavoratori precoci - quota 100 e 64 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 14 maggio hanno per oggetto i lavoratori precoci, la pensione a quota 100 e il pensionamento a 64 anni. In data odierna, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'esito dei colloqui avuti in questi giorni tra il M5S e la Lega Nord. Qualora dovesse arrivare il semaforo verde da parte del Presidente Mattarella, si attende una ...

Pensioni - ultime notizie oggi 10 maggio su lavoratori precoci e 71 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 10 maggio ci ripropongono il tema sui lavoratori precoci e la pensione anticipata con quota 100, oltre al pensionamento di Elsa Fornero a 71 anni. Di ora in ora si fanno sempre più concrete le possibilita' di un governo M5S-Lega Nord, le due forze politiche che hanno promesso in campagna elettorale l'abolizione/superamento della legge Fornero. La cancellazione della riforma previdenziale ...

Pensioni - ultime novità al 26 aprile su lavoratori precoci e 57-58 anni Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 26 aprile trattano i temi della quota 41 per i lavoratori precoci e il pensionamento a 57-58 anni di eta'. Le recenti dichiarazioni di Sandro Gronchi, economista italiano, al Sole 24 Ore continuano a far discutere, come era ampiamente prevedibile nelle ore successive alla pubblicazione dell'articolo da parte del quotidiano economico-finanziario. Gronchi si era scagliato contro le Pensioni di ...

RIFORMA Pensioni/ Quota 41 - lavoratori precoci pronti a scendere in piazza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41, lavoratori precoci pronti a scendere in piazza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 aprile(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:22:00 GMT)