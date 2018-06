Pensioni d’oro | dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni

Pensioni d’oro - dal taglio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...

Di Maio : «Abolire le Pensioni d’oro. Così troveremo i fondi per le minime» : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo Così alto»

Di Maio : “Aboliamo Pensioni d’oro sopra i 4-5mila euro. Risparmi per finanziare le minime” : “Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, perché grazie al miliardo che Risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime”. Lo scrive il vice-premier Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook, dove definisce le ...

Di Maio : «Abolire le Pensioni d’oro : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto»

Di Maio : «Tetto alle Pensioni d’oro a 4-5 mila euro - pronti ad aumentare quelle minime» : Il vicepremier annuncia un intervento del governo: ci sarà un tetto massimo da 4-5.000 mensili. Il piano: «Risparmieremo un miliardo e lo destineremo ai più poveri»

Di Maio : “Aboliamo Pensioni d’oro sopra i 4\5mila euro. Risparmi per finanziare le minime” : “Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, perché grazie al miliardo che Risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime”. Lo scrive il vice-premier Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook, dove definisce le ...

Di Maio : abolire Pensioni d’oro e vitalizi : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto»

Di Maio : “Aboliremo le Pensioni d’oro e aumenteremo quelle minime” : Il governo vuole aumentare le pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d’oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L’annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro nonchè vicepremier, Luigi Di Maio. «Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/ 5.000 euro per tutti quelli...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Di Maio alla Uil : “dopo vitalizi aboliamo assegni d’oro” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo: tutte le novità (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:30:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Di Maio “fondo per le minime da vitalizi e assegni d’oro” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo e la QUOTA 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:45:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Dubbi Quota 100 : unica certezza Di Maio su taglio ad assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, le ultime notizie: smantellamento e abolizione della Legge Fornero, l'obiettivo Quota 41 e Quota 100 (forse) in Legge di bilancio(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:13:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - taglieremo quelle d’oro : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “taglieremo le Pensioni d’oro. Non esistono solo i vitalizzi. Ci sono un mare di manager, di ex manager pubblichi che non hanno versato i contributi per le mega Pensioni che hanno preso”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sottolineando la necessità di una riforma dei centri per ...

Pensioni d’oro : la proposta dell’ex ministro Damiano al governo : Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro in quota Partito Democratico, si è mostrato favorevole al taglio delle Pensioni d’oro sopra i 5mila euro netti mensili, previsto dal governo italiano, ma al tempo stesso propone una soluzione con una modalità diversa da quella descritta da Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco come e perché. La posizione del governo sulle Pensioni d’oro Venerdì scorso, il Vice-Presidente del Consiglio e Leader ...

Tagli sulle Pensioni d’oro - abolizione della Legge Fornero : cosa dice il contratto Lega-M5s : Riforma pensioni, ultime notizie. contratto di Governo Lega-M5s e Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:32:00 GMT)