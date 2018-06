Pedopornografia | Vaticano | monsignor Capella condannato a 5 anni

Vaticano : Pedopornografia - monsignor Capella condannato a 5 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vaticano - monsignor Capella condannato a 5 anni per Pedopornografia - : Il Tribunale Vaticano ha emesso la condanna nei confronti dell'ex diplomatico per la detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Comminati anche 5mila euro di multa. L'...

Vaticano - monsignor Capella condannato a 5 anni di carcere per Pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella è stato condannato a 5 anni e 5mila euro di multa per pedopornografia. Lo ha deciso il Tribunale penale Vaticano, nella sentenza di primo grado, con un processo lampo di appena due giorni. Davanti ai giudici della Santa Sede l’ex consigliere della nunziatura vaticana a Washington, accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità, ha subito ammesso tutte le sue ...

Ammette tutto il prete arrestato in Vaticano per Pedopornografia : arrestato in Vaticano qualche tempo fa, monsignor Carlo Capella , sacerdote di Rho cresciuto all'oratorio San Carlo, ha ammesso il reato di pedopornografia. L'ha fatto ieri durante il processo a Roma. ...

Vaticano : accusato di Pedopornografia - monsignor Capella confessa : monsignor Carlo Alberto Capella, accusato di pedopornografia, ha ammesso gli "atti compulsivi di consultazione impropria di internet". La "confessione" è arrivata durante la prima udienza nel ...

Vaticano. Pedopornografia : ha confessato Monsignor Carlo Alberto Capella : Ha reso confessione piena Monsignor Carlo Alberto Capella. Il religioso è accusato di Pedopornografia. Cappella ha ammesso gli “atti compulsivi

Vaticano - mons. Capella a processo per Pedopornografia/ Ultime notizie - accuse al diplomatico da Usa e Canada : Vaticano, mons. Capella a processo per pedopornografia: prima udienza il 22 giugno dopo l'arresto dello scorso aprile. Ad accusarlo erano stati Usa e Canada.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:14:00 GMT)