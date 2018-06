Pedopornografia | mons Capella condannato a 5 anni di reclusione

Vaticano - monsignor Capella condannato a 5 anni per Pedopornografia - : Il Tribunale Vaticano ha emesso la condanna nei confronti dell'ex diplomatico per la detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Comminati anche 5mila euro di multa. L'...

Vaticano - monsignor Capella condannato a 5 anni per Pedopornografia : Vaticano, monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia Il Tribunale Vaticano ha emesso la condanna nei confronti dell'ex diplomatico per la detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Comminati anche 5mila euro di multa. L’ecclesiastico ha ammesso “un incidente di percorso” ma ha chiesto ...