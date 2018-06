Pearl Jam in concerto a Padova il 24 giugno | tutte le informazioni per accedere al live

All'I-Days Festival arrivano i Pearl Jam : Ovvero due ore di un bellissimo concerto, di una band che può ancora dominare il mondo e che è sempre, da sempre, fottutamente rilevante. Le foto sono di Elena Di Vincenzo

Pearl Jam a Milano - la moglie di Eddie Vedder risponde a Melania. Sulla giacca scrive 'A noi interessa - perché a te no ' : Fuori programma a Milano durante il concerto dei Pearl Jam. Jill McCormick, moglie di Eddie Vedder, è stata invitata a salire sul palco dal cantante della band per festeggiare l'anniversario del loro ...

I Pearl Jam stregano Milano tra rock - emozioni e politica : Ma la politica è protagonista anche su "Daughter", nel cui finale Vedder cita "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd , con una stoccata a Donald Trump , con la frase più celebre modificata in "...

Milano - due ora di poesia e furia rock con i Pearl Jam : Dopo I Got Shit , arriva un'altra stoccata politica, questa volta da parte della moglie: invitata sul palco per celebrare il loro incontro, proprio a Milano dopo un concerto nel giugno 2000, Jill ...

Pearl Jam a Milano - quel romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

I-Days 2018 - giorno 2 : le foto e la scaletta dei Pearl Jam e Stereophonics - in aggiornamento - : ... Notizia in aggiornamento, Se volete sapere com'è andata la prima giornata del festival, che ha visto gli spettacoli di Killers, Liam Gallagher e Richard Ashcroft, qui potete leggere il nostro report ...

I-Days 2018 con i Pearl Jam l 22 giugno : scaletta e info utili per il 2° giorno del Festival : Oggi, venerdì 22 giugno è in programma il secondo giorno degli I-Days a Milano, il Festival di quattro giorni di grande musica internazionale all'area Expo della città. Ad aprire lo spettacolo di oggi ci sarà Omar Pedrini alle ore 15:00, seguito da Lany alle ore 16:00, dal dj set di Virgin Radio alle ore 16:30, The Last Iternationale alle ore 17:00, Catfish & The Bottlemen alle ore 18:15 e gli Sterephonics alle ore 19:30. Alle ore ...

I-Days - tutti contro Trump. Pearl Jam : torna l'impegno : Milano, 22 giugno 2018 - Il thriller che ha tenuto per due giorni i fans sul filo del rasoio è finito. Eddie Vedder ha ritrovato le parole e stasera sarà regolarmente sul palco dell'I-Days di Rho per ...

Eddie Vedder malato - salta il concerto dei Pearl Jam a Londra : in forse gli iDays di Milano : Eddie Vedder malato è costretto ad annullare il concerto a Londra per una brutta laringite. Il concerto avrebbe dovuto tenersi alla 02 Arena di Londra ma è stato riprogrammato per una nuova data attraverso una nota diramata dal gruppo con la quale si è scusato per l'inconveniente con tutti i fan che avrebbero dovuto essere presenti. Sembra confermata la data di Milano del 22 giugno, quella che il gruppo dovrà tenere nell'ambito degli iDays di ...

