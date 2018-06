Pavia | «voi ebrei mai contenti» | l' hotel si scusa dopo il post antisemita

Pavia - “voi ebrei vi lamentate sempre” : hotel risponde a una coppia israeliana : Pavia , “voi ebrei vi lamentate sempre”: hotel risponde a una coppia israeliana Boris e Bella Nudelman sono rimasti sconvolti nel ricevere una mail razzista in replica risposta al loro giudizio. Il dipendente dell’albergo è stato licenziato, con tante scuse dalla direzione Continua a leggere L'articolo Pavia , “voi ebrei vi lamentate sempre”: hotel risponde a una coppia israeliana proviene da NewsGo.

