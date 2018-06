Paura di volare? 6 consigli per superarla

meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Paura di volare per 7 italiani su 10 - zagor70 : RT @Adnkronos: Paura di volare per 7 italiani su 10 - pellicano88 : RT @Adnkronos: Paura di volare per 7 italiani su 10 -

(Di sabato 23 giugno 2018) Mare o montagna: meglio però se non bisogna prendere l’aereo. Ladicolpisce infatti sempre più persone per le cause più diverse: dal timore di perdere il controllo, all’angoscia di attentati terroristici, i nuovi mezzi di trasporto prediletti sono treno, auto e nave. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), a cui hanno risposto 568 persone di ambosessi dai 25 ai 65 anni. Il 67% delle persone non ama infatti prendere l’aereo perché ha la sensazione di non avere il controllo del mezzo e, quindi, della situazione in generale. Il 77% teme un possibile attentato, e ciò incide fortemente sulla preferenza di un mezzo alternativo per spostarsi. Il 69% preferisce spostarsi in un luogo non troppo lontano dalla propria residenza e con mezzi alternativi come il treno (37%) o altri mezzi su ...