Paragone dei Cinque Stelle | « Salvini è alleato leale ma sbaglia  su Saviano e rom»

Rousseau - Paragone : “Pubblicate solo le iniziali dei donatori? O metti i nomi per esteso o non lo fai” : “Se vuoi fare un’operazione trasparenza o la fai bene o la lasci a metà. O metti i nomi per esteso o non lo fai”. Il senatore M5s Gianluigi Paragone, intervistato da “Radio anch’io” su Rai Radio 1, ha criticato la decisione di rendere pubblica la lista dei donatori dell’associazione Rousseau visto che, per motivi di tutela dei dati personali, non si possono rendere noti i nomi completi ma solo le ...