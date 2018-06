Pallanuoto - Super Final World League 2018 : il Montenegro beffa l’Ungheria in finale : Brutta beffa per l’Ungheria alla Duna Arena, in casa, per quanto riguarda la Super Final di World League di Pallanuoto maschile 2018: i magiari sono stati sconfitti nell’atto conclusivo dal Montenegro per 13-11 ai tiri di rigore. Secondo trionfo nella manifestazione da quando è indipendente per il Montenegro (erano già riusciti nell’impresa nel 2009), grandissima settimana chiusa con la ciliegina sulla torta dello scalpo ai ...

Pallanuoto - Super Final World League 2018 : i risultati dei quarti di finale. Nel big match la spunta l’Ungheria ai rigori : quarti di Finale per la Super Final di World League: è andato in scena oggi in terra magiara lo splendido big match tra i padroni di casa dell’Ungheria e i campioni olimpici della Croazia. La partita si è decisa ai rigori e a spuntarla sono stati i beniamini di casa. Vincono Spagna e Montenegro, come da pronostico, mentre il Giappone sorprende gli Stati Uniti. Andiamo a riepilogare i risultati odierni. MONTENEGRO-KAZAKISTAN ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : sorpresa Giappone - USA fuori. L’Ungheria supera ai rigori la Croazia : Sono andati in scena i quarti di Finale della World League di Pallanuoto: a Budapest, il match di cartello era quello tra Ungheria e Croazia, con i padroni di casa che l’hanno spuntata ai tiri di rigore. Negli ultimi quattro minuti la Spagna ha avuto la meglio contro l’Australia, mentre il Montenegro ha avuto vita facile contro il Kazakistan. sorpresa in serata, con il Giappone che, dopo tre sconfitte nella fase a gironi, ha sorpreso ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : delineati i quarti di finale : Terza ed ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari per la Super Final di World League di Pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Sono andati a delinearsi dunque gli accoppiamenti per quanto riguarda i quarti di Finale: ci sarà l’attesissimo big match tra i padroni di casa magiari e i campioni olimpici della Croazia. FASE PRELIMINARE Terza giornata Classifica Finale girone A: Montenegro 9; ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : la Spagna sorprende la Croazia - il Montenegro batte l’Ungheria : Prosegue a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di Pallanuoto: nel Gruppo A il Montenegro si aggiudica l’incontro di cartello contro i padroni di casa dell’Ungheria per 12-9, mentre l’Australia prenota il terzo posto nel girone battendo il Giappone per 11-7. Nel Gruppo B la Spagna batte ai rigori la Croazia (13-10) dopo essere stata a lungo in vantaggio anche nei tempi regolamentari (9-9), mentre gli USA ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : partono bene Croazia ed Ungheria : Scattata a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di Pallanuoto: esordio sul velluto per i padroni di casa magiari, per la Croazia e per il Montenegro, che hanno asfaltato rispettivamente Australia, Kazakistan e Giappone, mentre è stato più sofferto il successo degli USA sulla Spagna. Di seguito risultati e classifica dopo la prima giornata della manifestazione: Gruppo A MONTENEGRO-GIAPPONE 14-8 AUSTRALIA-Ungheria ...

Pallanuoto femminile - World League 2018 : a Kunshan va in scena la Super Final. In otto cercano la vittoria : Al via a Kunshan, in Cina, la Super Final di World League femminile: senza l’Italia, che ha scelto l’Europa Cup, saranno otto le nazionali a contendersi la corona. Divise nella prima fase in due gironi all’italiana, le selezioni resteranno tutte in gara fino ai quarti di finale. Per tutte le squadre una gara al giorno a partire da oggi, finali sabato 2 giugno. In gara nel gruppo A Australia, Cina, Olanda e Spagna, mentre nel ...