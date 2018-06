Pagelle Corea del Sud-Messico 0-2 | Mondiali 2018 | Hernandez e Guardado scatenati | Son

oasport

(Di sabato 23 giugno 2018) Ildomina contro ladel Sud ed è ad un passo dalla qualificazione al turno seguente, in attesa dell’esito del match tra Germania e Svezia. Per i ragazzi guidati da Osorio si tratta della seconda vittoria in due gare, mentre laè già eliminata. Di Vela su rigore edle reti, una per tempo, che lanciano in orbita il, tra le più belle sorprese della fase a gironi dei. Di seguito, ledel match.DEL SUD Hyeon-uh Jo 6,5 – Tiene a galla i suoi con due parate di grande caratura, opponendosi in maniera sensazionale sulla conclusione ravvicinata di. Incolpevole in occasione dei due gol. Yong Lee 5 – Non riesce praticamente mai a reggere le incursioni diede finisce per essere imbrigliato dagli attaccanti messicani. Young-gwon Kim 6 – Guida il reparto arretrato con buona autorità, ...