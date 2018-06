Pagelle Belgio-Tunisia 5-2 | Mondiali 2018 | Lukaku e Hazard strepitosi | Batshuayi

oasport

: #Mondiali2018, #BelgioTunisia 5-2: #Lukaku e #Hazard stendono gli africani. Tabellino e pagelle del match ?… - Angolo_Fanta : #Mondiali2018, #BelgioTunisia 5-2: #Lukaku e #Hazard stendono gli africani. Tabellino e pagelle del match ?… - NewsCalcio_24 : #Mondiali2018, #BelgioTunisia 5-2: #Lukaku e #Hazard stendono gli africani. Tabellino e pagelle del match ?… -

(Di sabato 23 giugno 2018)(3-4-2-1) Tibaut COURTOUIS: 6. Ad eccezione del gol subito (errore della difesa se chi lascia passare Bronn), non viene impegnato in particolar modo Jan VERTONGHEN: 6. Una retroguardia permissiva, soprattutto per quei dieci minuti successivi al gol della nazionale nordafricana. Il difensore del Tottenham non pare concentrato per tutti e novanta i minuti, nonostante una prova nel complesso sufficiente Dedryk BOYATA: 5,5. Si perde Bronn in occasione del gol su punizione ed è l’unico meno pimpante e poco concentrato della nazionale belga Toby ALDERWEIRELD: 6. Stesso discorso di Vertonghen, anche lui è un po’ troppo permissivo nel primo tempo, poi non ha bisogno di ricorrere ad interventi nella ripresa Yannick CARRASCO: 6,5. Propositivo in fase offensiva sin dal fischio d’inizio. Prende l’iniziativa soprattutto nel primo quarto ...