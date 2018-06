romadailynews

: Oroscopo - Gli astri del Borghigiano - IlBorghigiano : Oroscopo - Gli astri del Borghigiano - romadailynews : #Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno 2018: Oroscopo del giorno oggi Sabato 23 Giugno… - SfilateFashion : Buon sabato a tutte, tocca al #Capricorno prendere lo scettro dello #Zodiaco, non perdete le previsioni di oggi sul… -

(Di sabato 23 giugno 2018)del23quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del23diAriete Non pensate alle questioni amorose che vi affliggono durante le ore di lavoro e questo per non complicare le mansioni. Potreste infatti commettere un qualche errore di non poco conto. Cercate di passare un pomeriggio in palestra per dedicarvi alla cura del vostro corpo soprattutto se venite da mangiate esagerate a tavola. Il vostro fegato reclama riposo e quindi state lontani da piatti troppo grassi. Il partner vi dimostra tutto il suo affetto in serata. Siete grandi sotto le lenzuola.diTorovorreste poter fare l’amore per tutto ilvero ? Non vi va assolutamente di lavorare, di andare in giro a far spese, di ...