ORA O MAI PIÙ | VINCITORE E CLASSIFICA Terza puntata | Lisa | la cover di Mia Martini non

Venerdì 22 giugno in prima serata su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Ora o mai più. Lo show condotto da Amadeus ha conquistato uno share del 20,1% del pari a 3.272.000 telespettatori. Gli ascolti sono in leggero calo rispetto alla puntata d'esordio che ha fatto registrare il 25% di share con 4.730.000 telespettatori e alla seconda puntata che segnò il 20,7% di share.

Su Rai1 – dalle 20.45 alle 0.31 - Ora o Mai Più ha conquistato 3.272.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.439.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Thor – The Dark World ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 la partita Serbia-Svizzera ha intrattenuto 4.987.000 spettatori (24%).

Cosa ci dicono i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, 22 giugno 2018? Quale programma è stato il più visto fra quello di Amadeus su Rai 1 intitolato Ora o mai più, la serie tv di Canale 5 ovvero Le verità nascoste e Propaganda Live su La7. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per seguire la nuova sfida fra Serbia e Svizzera valevole per i Mondiali di Calcio di Russia 2018?

I Jalisse vincono la Terza puntata di Ora o mai più davanti a Francesca Alotta e alla favorita Lisa. Le parole di Loredana Bertè ai concorrenti del programma.

I Jalisse vincono la Terza puntata di Ora o mai più. Lisa fa del suo meglio, ma il coach Masini non è soddisfatto: "Le avevo detto di urlare di meno".

Ora o mai più, chi ha vinto la terza puntata? Ieri sera a trionfare nel programma di Rai1 sono stati i Jalisse "Sorpresa" ad Ora o mai più. Dopo Lisa che ha vinto i primi due appuntamenti, venerdì 22 giugno 2018 a trionfare nella terza puntata del programma di Rai1 sono stati i Jalisse.

Loredana Bertè: la critica ai Jalisse dopo Ora o mai più I Jalisse hanno vinto la terza puntata di Ora o mai più di venerdì 22 giugno. Il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono tornati alla ribalta grazie al nuovo talent condotto da Amadeus che sta dando loro e ad altri sette cantanti la possibilità di rimettersi in gioco. Nella prima puntata, i Jalisse sono stati attaccati da Loredana Bertè sulla vittoria del Festival

Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach

Jalisse, momento di difficoltà del duo nel talent show di Rai Uno: ma Michele Zarrillo continua a sostenerli e credere nelle loro capacità

