Ora o mai più | gli ascolti premiano Amadeus

(Di sabato 23 giugno 2018): ancora un successo per il talent Ora o mai più Venerdì 22 giugno in prima serata su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Ora o mai più. Lo show condotto daha conquistato uno share del 20,1% del pari a 3.272.000 telespettatori. Glisono in leggero calo rispetto alla puntata d’esordio che ha fatto registrare il 25% di share con 4.730.000 telespettatori e alla seconda puntata che segnò il 20,7% di share. Il programma si è dovuto scontrare con la serie tv spagnola di Canale 5 “Le verità nascoste”, che non riesce a decollare e si conferma al di sotto dell’8% di share, con gli ultimi minuti del match Serbia-Svizzera in onda su Italia1 (vista da 4.987.000 telespettatori) e con Tiki Taka Russia, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo in occasione del Campione mondiale di Calcio 2018 vista da 1.461.000 spettatori. Ad aggiudicarsi la vittoria ...