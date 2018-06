OnePlus 6 sta soffrendo di battery drain dopo l’ultimo aggiornamento

Stacanovista OnePlus : in arrivo un altro OTA per OnePlus 6 con la OxygenOS 5.1.8 : Chi possiede un telefono con il loghetto OnePlus stampigliato da qualche parte sulla scocca potrà mettere in dubbio qualsiasi aspetto, tranne gli aggiornamenti L'articolo Stacanovista OnePlus: in arrivo un altro OTA per OnePlus 6 con la OxygenOS 5.1.8 proviene da TuttoAndroid.

Una promozione da 20 euro per OnePlus 6 : la risposta ai problemi di sicurezza : Spunta proprio oggi 12 giugno una nuova interessante promozione ufficiale per tutti coloro che sono interessati ad acquistare un OnePlus 6. Osannato dagli addetti ai lavori e dagli utenti che hanno deciso da subito di dare fiducia al produttore con il top di gamma lanciato sul mercato nel 2018, va detto anche nei giorni scorsi è trapelata una vulnerabilità per lo smartphone tanto inattesa, quanto pericolosa. Non è un caso che il produttore si ...

OnePlus 3 e 3T ricevono una OxygenOS 5.0.3 stabile colma di novità - tra cui FaceUnlock : È in rilascio OxygenOS 5.0.3 per OnePlus 3 e 3T, build che sarà ricordata per il passaggio del fulmineo FaceUnlock dal canale Open Beta a quello stabile L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono una OxygenOS 5.0.3 stabile colma di novità, tra cui FaceUnlock proviene da TuttoAndroid.

Dopo una breve attesa - anche il codice kernel di OnePlus 6 è stato reso pubblico : Dalla sua presentazione ufficiale, OnePlus 6 è stato sulla bocca di tutte le testata giornalistiche per i meritati elogi ma anche alcune pecche. Una di queste viene ora colmata con il rilascio, finalmente, pubblico del codice sorgente del kernel! L'articolo Dopo una breve attesa, anche il codice kernel di OnePlus 6 è stato reso pubblico proviene da TuttoAndroid.

Download E Installazione Android 9.0 Beta Per OnePlus 6 : Ecco come scaricare, installare e provare subito Android 9.0 Beta su OnePlus 6. Download e Installazione Android 9.0 Beta su OnePlus 6. OnePlus 6, disponibile la Beta di Android P: ecco come scaricare e installare subito il nuovo firmware Android 9.0 Beta Per OnePlus 6 Negli scorsi giorni, come hai sicuramente letto su YLU, è stato presentato ufficialmente […]

Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 : Volete provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6? A Milano è stato allestito uno speciale pop-up store presso lo Spazio Velvet di Via Molino delle Armi 41, che aprirà i battenti alle ore 13 di lunedì 21 maggio. L'articolo Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 è ufficiale con prestazioni al top e prezzo super : prime impressioni e unboxing : OnePlus ha da poco presentato il suo nuovo top di gamma, OnePlus 6, confermando le indiscrezioni dei mesi scorsi con prestazioni decisamente al top e prezzi come sempre competitivi anche se in aumento. L'articolo OnePlus 6 è ufficiale con prestazioni al top e prezzo super: prime impressioni e unboxing proviene da TuttoAndroid.

OnePlus lancia la Countdown Madness in vista della presentazione di OnePlus 6 : In vista del lancio di OnePlus 6, la compagnia cinese lancia la Countdown Madness, un concorso basato sulle parole con premi in palio. L'articolo OnePlus lancia la Countdown Madness in vista della presentazione di OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Riparte la “permuta” dello smartphone in vista di OnePlus 6 - mentre in Cina arrivano inviti in vetro : Riparte per OnePlus 6 il programma di trade-in, quello che assomiglia un po' ad una permuta, per prendere in prestito un'immagine dal mondo dell'auto L'articolo Riparte la “permuta” dello smartphone in vista di OnePlus 6, mentre in Cina arrivano inviti in vetro proviene da TuttoAndroid.

Valutazione OnePlus 3 - 3T e 5 per acquistare OnePlus 6? Trade-in ufficiale a maggio 2018 : Ma qual è la Valutazione Oneplus 3, 3T e 5 per acquistare il nuovissimo Oneplus 6 in arrivo a metà maggio? Esiste un programma Trade-in ufficiale del produttore? Certo che si, anzi proprio quest'ultimo è stato appena aggiornato con un valore al rialzo dei dispositivi usati validi per l'acquisto nella nuova ammiraglia 2018. Ecco quanto valgono ognuno dei tre modelli secondo quanto stabilito a maggio dallo stesso produttore. Partiamo dalla ...