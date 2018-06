Olimpiadi 2026 | Fraccaro | siano sostenibili | valuteremo dossier

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Olimpiadi : al via gli incontri per il pre-dossier di Torino 2026 : ... incaricato della realizzazione di un pre-dossier olimpico da presentare al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in vista di una candidatura di ...

Olimpiadi 2026 : referendum boccia Sion : ANSA, - GINEVRA, 10 GIU - Gli elettori del cantone svizzero del Vallese hanno respinto oggi in un referendum il credito per la candidatura di Sion alle Olimpiadi invernali del 2026, chiudendo di fatto ...

Olimpiadi invernali 2026 - gli abitanti del Canton Vallese bocciano la candidatura di Sion : GINEVRA - Una concorrente in meno per Milano-Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Gli elettori del Canton Vallese, in Svizzera, hanno bocciato il progetto di ospitare i ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia ha un’avversaria in meno! Il referendum boccia Sion - trionfo del no nel Canton Vallese : L’Italia ha un’avversaria in meno nella corsa che porta all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il referendum indetto nel Canton Vallese ha infatti bocciato la candidatura di Sion che dunque si deve tirare indietro: ha vinto il no con il 53,9%, alle urne si è recato il 65% degli aventi diritto (a Sion si è arrivati al 61% di voti contrari). In ballo la concesSione di un credito di 100 milioni di franchi (circa 86,2 ...

Olimpiadi - il sindaco Appendino chiede il coinvolgimento di Regione e Città metropolitana per il progetto Torino 2026 : Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto i sindaci e i rappresentati dei comuni montani interessati alla candidatura alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 Coinvolgere Regione Piemonte e Citta’ metropolitana nel completamento dell’iter per la costituzione dell’associazione Torino 2026. E’ la necessita’ evidenziata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “per una candidatura serve un governo entro l’estate” : “Noi abbiamo la scadenza di Buenos Aires che è il termine ultimo per definire una posizione su una candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026. Non è chiaro lo scenario che si prefigura a livello di esecutivo, ma mi sembra fin troppo evidente che serve un governo entro l’estate, che è già un termine molto molto avanti ma in qualche modo accettabile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Sapporo si chiama fuori? Un avversario in meno per l’Italia : Sapporo si è candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ma la città giapponese sembra volersi chiamare fuori dal discorso. A dichiararlo è stato Akihiro Okumura, portavoce dell’organizzazione che sta lavorando alla candidatura. L’uomo ha affermato all’agenzia Ap: “Sapporo non ha ancora preso una decisione definitiva. Alcuni sondaggi effettuati negli ultimi tempi dai media locali e dalla camera di ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Olimpiadi 2026 - Malagò preoccupato : La tempistica per la formazione del nuovo governo “potrebbe essere un problema” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che “se si riuscisse ad avere un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le credenziali e le garanzie per essere autorevole e credibile. In ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...