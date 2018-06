Oggi a Potenza incontro con Fabiola Gianotti | la direttrice del Cern sul bosone di Higgs

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Ladel, sarà anella sede Unibas in via Nazario Sauro (aula magna) per tenere undivulgativo dal titolo ‘Ildie la nostra vita’. Al termine della conferenza, alle 16 circa, laincontrerà la stampa. Il, il più grande laboratorio di fisica delle particelle elementari e tra i più prestigiosi al mondo organizza ogni anno in Europa (in collaborazione con il JINR) una scuola internazionale di fisica della particelle elementari (nota come ESHEP – European School of High-Energy Physics). L’edizione di quest’anno si tiene a Maratea dal 20 giugno al 3 luglio 2018. L’Università degli Studi della Basilicata patrocina la Scuola e partecipa alla sua organizzazione avendo, tra i propri docenti, ricercatori coinvolti negli esperimenti di fisica delle interazioni elementari del. ...