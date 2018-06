: #NY. Morto pioniere movimento gay Usa - CyberNewsH24 : #NY. Morto pioniere movimento gay Usa - ninda1952 : RT @alto_adige: Morto Erich Kostner, pioniere del turismo in Alta Badia - alto_adige : Morto Erich Kostner, pioniere del turismo in Alta Badia -

Dick Leitsch, uno dei pionieri delgay negli Stati Uniti, èa 83 anni a New York. E' stato uno dei primi a organizzazione la difesa dei diritti gay quando ancora l'omosessualità era per lo più tenuta nascosta e anche una piccola protesta richiedeva grande coraggio. Leitsch èper un cancro al fegato scoperto in febbraio. Fra le persone che gli hanno scritto dopo che la sua malattia è stata resa nota, anche l'ex presidente Usa Obama.(Di sabato 23 giugno 2018)