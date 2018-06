Nvidia lancerà le GPU di prossima generazione entro il 2018?

eurogamer

(Di sabato 23 giugno 2018) In occasione di un'intervista Power Logic ha rivelato come Nvisia abbia intenzione di lanciare ladi schede video nel corso del terzo trimestre del, riporta WCFFtech.Naturalmente l'annuncio è molto atteso: da un lato vi è molta curiosità sulle prestazioni di queste nuove GPU, dall'altro gli utenti attendono informazioni riguardo i prezzi.Hsu Wen-Fang, presidente di Power Logic, si è rivelato ben informato sulle tempistiche di lancio di questa nuovadi schede video, egli ha infatti rivelato di aspettarsi un forte aumento del fatturato (+85%) in occasione della seconda metà dell'anno, grazie alla spedizione delle ventole PC da loro prodotte. Tale annuncio, pur non citando direttamente, sembra preannunciare l'arrivo delle nuove GPU, sempre più plausibile per il secondo trimestre del.Read more…