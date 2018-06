Nuovo scandalo che sconvolge il calcio italiano | “due campionati falsati” | retrocessioni

Kevin Spacey - il ritorno dopo lo scandalo : a luglio il Nuovo film - : L'attore americano, travolto lo scorso autunno da accuse di molestie sessuali e perciò estromesso dall'ultima stagione di "House of Cards", recita in "Billionaire Boys Club", in uscita negli Stati ...

House of Cards - Robin Wright sarà il Nuovo Presidente - dopo lo scandalo molestie sessuali e il licenziamento di Kevin Spacey : Show must go on. La legge cinica del mondo dello spettacolo. dopo le accuse di molestie sessuali che hanno travolto Kevin Spacey, l'attore è stato licenziato dalla serie cult degli ultimi anni, House ...

Uova contaminate - Nuovo scandalo fipronil : richiamate 73mila uova in Germania : nuovo scandalo fipronil: sei Stati tedeschi avrebbero ritirato dal mercato circa 73 mila uova, dopo la scoperta di residui dell’insetticida protagonista un anno fa di una vicenda analoga. Le autorità dell’Agricoltura della Bassa Sassonia hanno spiegato che le uova sarebbero arrivate da un’azienda agricola biologica olandese, ma anche che non ci sono rischi per la Salute umana. Il firponil è un insetticida che in Ue non può ...

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Nuovo scandalo al GF - un concorrente è stato denunciato : ecco cosa ha fatto Video : Gli scandali al Grande Fratello sembrano non finire mai. Dopo la squalifica di Favoloso per una frase sessista sulla maglietta, a finire nei guai ora è il giovane romano Filippo Contr,i reo di aver dichiarato di trattare in malo modo il proprio cane. Le sue frasi sull’educazione dell’animale domestico sono andate in onda su Mediaset Extra e hanno suscitato lo sdegno di molti gruppi di animalisti, e in particolare dell’AIDAA, l’Associazione ...

Nuovo scandalo al GF - un concorrente è stato denunciato : ecco cosa ha fatto : Gli scandali al Grande Fratello sembrano non finire mai. Dopo la squalifica di Favoloso per una frase sessista sulla maglietta, a finire nei guai ora è il giovane romano Filippo Contr,i reo di aver dichiarato di trattare in malo modo il proprio cane. Le sue frasi sull’educazione dell’animale domestico sono andate in onda su Mediaset Extra e hanno suscitato lo sdegno di molti gruppi di animalisti, e in particolare dell’AIDAA, l’Associazione ...

Il protagonista dello scandalo Iran-Contra Nuovo presidente dell’associazione Usa per le armi : Il protagonista dello scandalo Iran-Contra degli anni Ottanta e militare in pensione, Oliver North, 74 anni, è stato nominato nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Usa sostenuta dal presidente Donald Trump. Il consiglio dei direttori dell’NRA lo ha scelto come nuovo presidente, dopo che il presidente ...

Ginnastica - Nuovo scandalo abusi sessuali. Brasile sconvolto - 42 casi. Barbosa accusa Lopes : “Si infilava nel mio letto - mi seguiva in bagno” : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sconvolge il mondo della Ginnastica artistica. Fino a poche settimane fa erano gli USA nell’occhio del ciclone con le denunce di diverse Campionesse Olimpiche e del Mondo nei confronti del dottor Larry Nassar, medico della Nazionale poi condannato a pene esemplari. Ora è il Brasile a essere travolto da un nuovo caso. Ad essere accusato è Fernando de Carvalho Lopes, ex tecnico della Nazionale contro cui ...

SAJID JAVID - CHI È IL Nuovo MINISTRO DELL'INTERNO/ Gb - scandalo Windrush : l'uomo “Nuovo” di Theresa May : Nominato il NUOVO MINISTRO degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano SAJID JAVID(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Macerata Nuovo scandalo : quella storiaccia tra notabili locali e baby squillo Video : La vicenda della povera Pamela, la diciottenne originaria di Roma ammazzata e fatta a pezzi [Video]all'inizio dell'anno a Macerata apre scenari che hanno dell'incredibile. La vicenda della povera giovane che ha scosso l'Italia intera è stata l'occasione per una donna di denunciare quello che appare come un vero e proprio scandalo di provincia. Presentata con il nome di fantasia di Selvaggia, è stata intervistata da Angela Caponnetto per ...