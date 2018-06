Nuovo record per Microsoft Edge | superati i 5 milioni di download su Android

Atletica - Tortu frantuma record Mennea/ Nuovo primato italiano : 9''99 sui 100 metri a Madrid : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: diventa il terzo bianco sotto i 10 secondi netti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:51:00 GMT)

Atletica - Nuovo record italiano di Filippo Tortu : battuto il precedente di Pietro Mennea : Dieci secondi, anzi un centesimo in meno, di corsa tutti d’un fiato, gli occhi socchiusi sul traguardo e spalancati sul cronometro, per convincersi di aver riscritto la storia dello sport italiano e non solo. In un certo senso di tutto il Paese, perché Pietro Mennea è stato davvero qualcosa in più che un semplice atleta, un eroe italiano, entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Oggi Filippo Tortu, un ragazzino di 20 anni ...

Turismo : estate 2018 - verso Nuovo record? : Inoltre, lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio continua a rappresentare il cuore della strategia di promozione turistica nel mondo in modo da evidenziare come anche l'enogastronomia faccia ...

Unhcr : 68 - 5 milioni di profughi in fuga nel 2017 - Nuovo record : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street : apertura in rialzo con i tech - Nuovo record per il Nasdaq : Il mercato sembra ignorare l'avvertimento giunto dal piu' grande hedge fund al mondo; stando a quanto riportato dal sito ZeroHedge, Bridgewater e' bearish su quasi tutte le asset class finanziarie ...

MotoGp Mugello - Valentino Rossi in pole position. Il Dottore fa segnare il Nuovo record della pista : Valentino Rossi in pole position nel Gran Premio d’Italia. Il pilota della Yamaha ha fatto segnare il nuovo record della pista sul circuito del Mugello con il tempo di 1’46″208. Per il ‘Dottorè si tratta della 55/a pole in carriera nella classe regina, la prima di quest’anno. L'articolo MotoGp Mugello, Valentino Rossi in pole position. Il Dottore fa segnare il nuovo record della pista proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giappone - calo demografico : Nuovo record : 7.44 Non si arresta il declino demografico in Giappone, dove l'ultimo censimento della popolazione ha evidenziato un tasso di fertilità pari a 1,43 per donna nel 2017, in calo dello 0,01 rispetto al 2016. Guida il numero di nascite l'isola di Okinawa con 1,94, mentre Tokyo frena con 1,21. Il numero dei nuovi nati è stato pari a 946.000, cioè 31.000 in meno rispetto al 2016 stabilendo un record negativo. Tenendo presente il numero dei decessi, ...

Nuovo record finanziario in casa Microsoft : raggiunti i 100 dollari per azione : Sembrava un traguardo fattibile per Microsoft e gli analisti davano il 2019 come possibile data ma, a quanto pare, la salute finanziaria dell’azienda è ancora più positiva di quanto si potesse pensare poichè il traguardo dei 100 dollari per azioni è stato raggiunto proprio oggi. E così, dopo aver superato Google in termini di capitalizzazione di mercato alcune settimane fa, ecco che arriva l’ennesimo traguardo per Microsoft che ...

Migrazioni - Nuovo record di cittadinanze nel 2017 : in 224mila hanno avuto il passaporto : L'Italia è al primo posto per numero di acquisizioni di stranieri. Tra le nazionalità figurano gli albanesi seguiti dai marocchini -

Romeo & Giulietta - Nuovo tour per il musical dei record : Spettacoli come questo sono il futuro dell'intrattenimento. Con tutta la tecnologia, sono ormai pochi i concerti di grandi star che riescono a coinvolgerti veramente. Un musical come Romeo e ...

Irama debutto record con “Plume” il Nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane cantautore: ...

CIVM - Merli dà spettacolo alla 49ª Verzegnis-Sella Chianzutan siglando il Nuovo record : Top ten completata dal ceko Vaclav Janìk su Norma M20 e da Manuel Dondi, il bolognese della CST Sport vincitore del gruppo E2SH con la Fiat X1/9 Alfa Romeo con cui ha fatto il vuoto tra le silhouette,...

F1 Monaco - Libere 3 : Nuovo record di Ricciardo - Vettel 3° : MONTECARLO - È ancora dominio Red Bull ma Verstappen non si smentisce mai. Ricciardo guida il gruppo con il nuovo record della pista a 1:11.786. A un millesimo il compagno di squadra Verstappen, che ...